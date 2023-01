A legmagasabb készültség van érvényben, árhullámok indultak el a magyar folyókon

Az utóbbi napok csapadékos időjárásának köszönhetően több magyarországi folyón is árhullámokra kell számítani, néhol még a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet is elérheti a vízállás.

A csapadékos időjárásnak köszönhetően hihetetlen mennyiségű eső esett az elmúlt napokban, és újabb hullámokban további csapadék érkezésére lehet számítani.

Kiadós esőt hozott a kedden érkezett, jelenleg is az ország felett lévő légörvény, amelynek hatására az eső, zápor mellett zivatarok is kialakultak. A legtöbb eső a Dél-Dunántúlon, valamint a Balaton–Budapest-tengelyben esett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország nagy területén már

A január havi csapadékösszeg duplája lehullott az elmúlt tíz nap alatt.

Ennek köszönhetően sok magyarországi folyón jelentősebb árhullámra kell számítani. Elsősorban a Sajó felső szakaszán és a Tarnán alakult ki olyan vízállás, ami a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet is elérheti a Hydroinfo.hu előrejelzése szerint.

A térképen jól látható, hogy a Sajó – Sajópüspök és a Tarna – Tarnaörs vízmércéknél már a III. fokú készültség van érvényben.

Több helyen van másod- és elsőfokú készültség is. Előbbit a Zagyva – Jásztelek, Zagyva – Szentlőrinckáta, Sajó – Sajószentpéter, Bodrog – Felsőberecki vízmércéknél, míg az utóbbit a Fehér-Körös – Gyula, Zagyva – Hatvan alsó, Ipoly – Nógrádszakál, Sajó – Felsőzsolca és Bodrog – Sárospatak állomásokon adták ki.

Ezek mellett más folyóinkon is árhullámok indultak el, a Bodrogon és a Zagyván másodfokú árvízvédelmi készültségi szintet érhet el a vízállás a következő napokban. Ugyanakkor jelentős vízszintemelkedés alakult ki az Ipolyon és a Bódván is, de több dunántúli folyónk vízszintje is megemelkedett. A következő napokban még több folyónk indul áradásnak, árhullám vonulhat le többek között a Tiszán, a Hernádon, a Túron, a Szamoson, a Krasznán és a Körösökön is – számolt be az Időkép.

(Borítókép: Kaszás Tamás / MTI)