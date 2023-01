Áradások, esőrekord, havazás: eláztatja az országot a sok csapadék

Szerda reggel Magyarország több pontján is leszakadt az ég, a hegyekben havazik, a Duna–Tisza közén pedig dörög és villámlik az ég. Az Országos Meteorológiai Szolgálat viharos széllökések és zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést. Egy nap alatt akár 20 milliméter csapadék is hullhat, míg a várt legerősebb széllökések a 70 kilométer per órát is meghaladhatják. A nagy esőzés és a viharos szél azonban áradásokat és baleseteket is okozhat.

Peremfelhővel, jégesővel és viharos széllökésekkel vonuló zivatarláncra ébredtünk szerdán. A zivatarok a Duna–Tisza közétől északkelet felé tartanak, míg az Északi- és Dunántúli-középhegységben már havazik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint az ország nagy területén már a január havi csapadékösszeg duplája lehullott az elmúlt tíz nap alatt.

Kiadós esőt hozott a kedden érkezett, jelenleg is az ország felett lévő légörvény, amelynek hatására az eső, zápor mellett zivatarok is kialakultak. A legtöbb eső a Dél-Dunántúlon, valamint a Balaton–Budapest tengelyben esett. A Facebook-bejegyzéshez készített infografika szerint a Somogy vármegyei Babócsán 31 milliméter eső esett 24 óra alatt, Nemeskisfalud községben pedig 30,8 millimétert mértek. Hozzátették: a fővárosban lehullott – Budapest-Pestszentlőrincen mért – 28 milliméter eső valószínűleg új napi rekord is lesz.

A szél főként az Alföldön erősödött meg nagy területen, néhol viharos széllökések is előfordultak. Az elmúlt tíz napban lehullott csapadék mennyiségét vizsgálva az ország nagyobb részén már lehullott a januári havi átlag, de egy délnyugat–északkelet sávban már ennek kétszerese is leesett ugyanennyi idő alatt.

Áradásokra figyelmeztetnek

Az infografika szerint a délnyugat–északkelet sávban nem ritka a 70 millimétert megközelítő vagy az azt meghaladó csapadékmennyiség sem tíz nap alatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat korábbi figyelmeztetése szerint a következő napok nagy esőzései áradásokat is okozhatnak Magyarországon.

Az ország északkeleti harmadán várható a legtöbb eső, a lehulló csapadék mennyisége nagy eséllyel a 20 millimétert is meghaladja, sőt vasárnap délutánig Debrecenben 44, a Tisza-tónál 40, Szegednél 39, Miskolcon 37, Nyíregyházán 36 milliméter csapadék várható. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a héten a Sajón, a Tarnán és a Zagyván az elsőfokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó, a Bodrogon a másodfokú árvédelmi készültségi szint közelébe emelkedő vízállások várhatók.

Az Időkép beszámolója szerint a legtöbb hó eddig az ország legmagasabb pontján, a Kékestetőn esett, ahol már 20 centi a hó vastagsága. Az Időkép beszámolója szerint azonban a hőmérséklet szerda reggelre átmenetileg már 2 fokig emelkedett, és a hó olvadni kezdett, de nem sokkal később a hőmérséklet újra csökkenni kezdett.

De kifehéredett Dobogókő is, mivel az ország északnyugati felére már a magasban megkezdődött a hidegebb levegő beáramlása, így a Bakonyban és a Pilisben havazás váltotta fel az esőt.

Rémálommá vált a közlekedés

Szerda reggel a szakadó eső miatt a közlekedés is rémálommá vált. A tapasztalatok szerint rossz időben többen ülnek autóba, a zsúfolt forgalom miatt pedig megnő a menetidő és a balesetek száma is. Az Útinform beszámolója szerint a 86-os főúton, Resznek térségében személyautó kamionnal karambolozott. A 11-es kilométernél a fél útpályát lezárták.

Az erős forgalomban a szokásos hétköznap reggeli torlódás tapasztalható a főváros irányába, többek között:

az M2-es autóúton, Dunakeszi térségében,

az M3-as autópályán az M0-s autóúti csomóponttól befelé,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól befelé haladva,

az 51-es főúton, Dunaharasztinál.

A 4-es főúton Debrecen belterületén, a 226-os km-nél, a Rakovszky Dániel utcában vízcsőtörés miatt beszakadt a burkolat. A helyreállítási munka végéig a főutat a Faraktár utca és az Árpád tér között lezárták, a járműveket pedig mellékutcákba terelik. Zala vármegyében a Rédics és a Szlovén határ közötti bekötőutat (74192 jelű) vízátfolyás miatt lezárták.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye szerint Debrecen térségében, a Hajdúszovát felé vezető 4805-ös út 2-es kilométere közelében frontálisan ütközött össze két személyautó. A debreceni hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre mentőhelikopter is érkezik. A mentés idejére az érintett szakaszt lezárták.

A katasztrófavédelem arról is beszámolt, hogy Budapest XI. kerületében szintén két autó ütközött a Budaörsi úton, a Kőérberki út találkozásánál. A balesethez riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat is. A helyszínre várják a mentőket is. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra lehet számítani.

A Mávinform pedig arról tájékoztatott, hogy a vasúti sínekre dőlt egy fa Kál-Kápolnánál, amire egy vonat rá is futott. A baleset miatt átmenetileg leállt a vonatközlekedés, az utasok vonatpótló busszal utazhattak Kál-Kápolna és Kisújszállás között. A közlekedést akadályozó kidőlt fát azóta eltávolították a sínekről, a vonatok újra közlekednének, de a menetrendszerű vonatközlekedés még nem állt helyre.

Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar miatt tíz vármegyére is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent majd, emellett esetenként szélerősödés, illetve jégeső is előfordulhat

Pest,

Bács-Kiskun,

Békés,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Hajdú-Bihar,

Heves,

Nógrád,

Szabolcs-Szatmár-Bereg

és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében.

Széllökések miatt két vármegyében van érvényben figyelmeztetés, Békés és Csongrád-Csanád megyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 kilométer per órát.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)