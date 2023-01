Mindenki mindenki ellen – kellenek-e autók a Lánchídra? Szavazzon!

Politikai harcok húzogatják a Lánchíd oroszlánjainak bajszát. Az ideiglenes forgalmi rend mellett december közepén megnyitott híd felújítása továbbra is zajlik. A főváros és a kormány hatmilliárdon vitázik, az autók hídról való kitiltása pedig társadalmi viták tárgyát képezi, amiben most ön is állást foglalhat.