Akkora eső volt Pásztón, hogy leszakadt a partfal

Kapás Márton elmondta: a Kékesi úton mintegy tizenöt négyzetméteren föld és törmelék csúszott le a patakmederbe; a szakaszon forgalomkorlátozás mellett lehet közlekedni.

A helyszínen a bátonyterenyei és a pásztói hivatásos, az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint az önkormányzat munkatársai dolgoznak a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával.

Már kiemeltek a házak kertjeivel határos patakból egy nagyméretű fát, és homokzsákokat töltenek meg, hogy védjék a mintegy 25-30 méterre lévő lakóházakat – ismertette a szóvivő, hozzátéve, hogy az épületeket egyelőre nem veszélyezteti a víz.

Amint arról beszámoltunk, szerda reggel Magyarország több pontján is leszakadt az ég, a hegyekben havazott, a Duna–Tisza közén pedig dörgött és villámlott az ég. Az Országos Meteorológiai Szolgálat viharos széllökések és zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést. Egy nap alatt akár 20 milliméter csapadék is hullhat, míg a várt legerősebb széllökések a 70 kilométer/órát is meghaladhatják. A nagy esőzés és a viharos szél azonban áradásokat és baleseteket is okozhat.

A szakadó eső miatt a közlekedés is rémálommá vált. A tapasztalatok szerint rossz időben többen ülnek autóba, a zsúfolt forgalom miatt pedig megnő a menetidő és a balesetek száma is.