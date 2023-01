Újragondolják, és megújítják a Népligetet

Lezárult a fővárosi Népliget tájépítészeti ötletpályázata, miután tizenhat pályamű érkezett be erre a felhívásra – írta közösségi oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

Mint fogalmazott, a cél, hogy az egyik legelhanyagoltabb állapotban lévő budapesti parkot újragondolják, mindezt úgy, hogy megmaradjon annak természeti értéke és sikerüljön megtartani park jellegét is.

Karácsony Gergely bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a pályaműveket hamarosan egy zsűri is kiértékeli, de a budapestiek számára egy, a pályázathoz kapcsolódó szavazás is indul.