Kaplonyi György elmondta, hogy sok olyan szolgáltatás drágul, amely a közös költség részét képezi. Egyrészt megnőttek az energiaárak, és azok a házak, ahol lift van, ott az üzemeltetéshez nagyon kevés a 144 kilowattórás kedvezményes tarifa, efelett pedig az áramdíj már a duplájára növekedett. Ezenkívül komoly növekedés lesz még a házközponti fűtéses épületeknél: a legdurvább emelés ott várható, ahol rossz, régi az épület, vagy nem hőszigetelt a kazánház vagy régiek a kazánok.

„Másrészt jelentősen drágultak a a karbantartási, felújítási költségek is. Ez utóbbiak mögött részben az áll, hogy a liftkarbantartók, takarítók között rengeteg katás kisvállalkozó volt, akik most már kedvezőtlenebb körülmények közt tudnak adózni. A problémát azonban nemcsak a kedvezményes adózás megszűnése jelenti, hanem az is, hogy emiatt kevesebb lett a vállalkozó, mert sokan elmentek inkább alkalmazottnak kis cégekhez” – mondta Kaplonyi György.

A szakértő azt mondta, hogy mivel a karbantartási, felújítási munkák a közös költségnek akár a 40 százalékát is kiteszik, így az energiaköltségekkel együtt

biztosan nő legalább 30-40 százalékkal a közös költség a társasházaknál.

Mint a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségével közölte, hogy pontosan mekkora díjemelés jöhet, azt nehéz megmondani, mert „nagyon nagy a szórás”, de lakásonként minimum 3000 forint körüli díjemelés biztosan kell ahhoz, hogy normálisan lehessen a társasházakat üzemeltetni. Néhány helyen viszont ezt is meghaladhatja a díjemelés mértéke:

LEHETNEK OLYAN HÁZAK IS, AHOL AKÁR MEG IS DUPLÁZÓDHAT A KÖZÖS KÖLTSÉG.

Kaplonyi György egy esetet is felhozott példaként ezzel kapcsolatban. Elmondása szerint egy orvosi rendelőből álló társas rendelőintézetben – ahol van tíz rendelő és egy gyógyszertár – az éves fűtési költség korábban 2,7 millió forint volt, amely mostanra 27 millióra ment fel. Ezért abban a házban végül inkább kikapcsolják a távfűtést, és más megoldást kell keresniük.

A szakértő végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a társasházi közös költség növekedésének mértékét a közgyűlés hagyhatja jóvá a következő hónapokban. A beszámoló közgyűlések februártól kezdődnek és májusig tartanak, ezekben a hónapokban fogják bevezetni a költségemelést – mondta az InfoRádiónak.

(Borítókép: Balaton József / MTI)