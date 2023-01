Mérföldkő a hazai orvoslásban: különleges módszerrel mentették meg egy idős beteg életét

Múlt hét pénteken egy olyan beavatkozást hajtottak végre az Uzsoki Utcai Kórházban, amelyre korábban Magyarországon, de még Ausztriában sem volt példa – tudta meg az Index.

A beavatkozást egy nagy rizikójú, életveszélyes állapotban lévő 86 éves férfi betegen végezték el, aki kétoldali masszív tüdőembóliával érkezett a kórházba.

Mivel ezekben az esetekben nincs egyértelmű kezelési ajánlás, az orvos lényegében két lehetőség közül választhat: vagy nagy mennyiségű szisztémás lízisanyagot (vérrögoldás) vagy heparinszármazékokat juttat be a szervezetbe.

Miután a szakemberek a szisztémás lízisszövődmény (pl. roncsoló agyvérzés) rizikóját magasnak vélték, a beteg tüneteire, életkorára, a jobbkamra diszfunkciójára és az emelkedett szívbiomarkerekre tekintettel

új módszerrel, katéteres úton, közvetlenül a vérröghöz bejuttatott vérrögoldás mellett döntöttek.

„Egy ilyen beavatkozás során katétert vezetünk a tüdőartériába, majd azon keresztül több millió hertzes frekvenciát kibocsátó ultrahang segítségével fellazítjuk az embólust, amely a betegünk esetében a bal térdhajlati vénában lévő vérrögből szakadt le. A szisztémás oldáshoz képest minimális mennyiségű »oldószert« kell adni célzottan az ereket elzáró vérröghöz, ráadásul lassan, hosszú idő alatt, amellyel a vérzés és egyéb szövődmények rizikója minimalizálható” – fejtette ki az Indexnek Uzonyi Gábor kardiológus, az Uzsoki Utcai Kórház osztályvezető főorvosa, kiemelve, hogy a beteg a beavatkozást nagyon jól tűrte, semmiféle szövődményt nem tapasztaltak, a katéter felvezetése és rögzítése gyorsan zajlott, a páciens nem szorult nyugtatóra vagy altatószerre.

Gátat szab a NEAK-finanszírozás hiánya

Noha ezt a módszert világszerte több helyen is alkalmazzák, Magyarországon ez volt az első alkalom, az eredmények pedig önmagukért beszélnek: a beteg panaszai teljesen megszűntek, tünetmentessé vált, keringése stabil lett. A kontroll CT-vizsgálat kimutatta, hogy az embólus gyakorlatilag eltűnt, megszűnt az akadály a vér áramlása előtt.

Nagyon szeretnénk, ha a közeljövőben nem lenne hír egy ilyen beavatkozás, és az a hemodinamikai laborok rutinszerű tevékenységévé válna

– hangsúlyozta Ficzere Andrea. Mint mondta: Sajnos az eszköz nem olcsó, egy darab egyszer használatos katéter ára 1 millió Ft. NEAK-finanszírozás jelenleg nincs, azt csak egyedi méltányossági kérelem alapján fizetheti ki a társadalombiztosító, ami egyelőre gátat szab annak, hogy a módszer gyorsan és széles körben terjedjen el.

„Ugyanakkor a külföldi tapasztalatok is azt támasztják alá, hogy a beavatkozás biztonságos, lerövidül az érintett kórházi ápolása, a hagyományos kezeléshez képest jóval ritkábbak a szövődmények, és ami a legfontosabb, a betegek számára jóval kisebb megterhelést jelent ez az ellátási forma. Emellett financiális szempontból is számos előnye van: jobb a kimenetel, rövidebb a kórházi benntartózkodás, jóval kisebb a szövődményráta, valamint az aktív korú beteg sokkal hamarabb térhet vissza a munkába. Mindez lényegesen nagyobb összegű megtakarítását jelent, mint a katéterek, illetve az eszköz ára” – mutatott rá a kórházigazgató.

Dr. Uzonyi Gábor is abban bízik, hogy a módszert a jövőben más betegeknél is alkalmazhatják, és az nem csak az Uzsokiban, hanem minden kardiológiai vagy intenzív osztályon elérhető lesz. Mivel az eljárás önmagában nem túl bonyolult, örömmel látják az érdeklődőket, illetve mások tapasztalatait is szívesen fogadják intézményükben.

Folytatják a dolgozók továbbképzését

A legfontosabb kérdés szerintem az, hogy megelégszünk-e azzal, amink van, amire aktuálisan képesek vagyunk, vagy a beteget tekintjük mindennél előbbre valónak, és emiatt mindent megteszünk azért, hogy fejlődjünk, új lehetőségeket keressünk, és még ha ellenállásba is ütközünk, akkor is küzdjünk tovább céljaink elérése érdekében. Számomra egyszerű és egyértelmű a válasz: a beteg érdeke mindent felülír, és ez a tudat erőt ad számunkra a betegellátást javító terveink megvalósítása során

– jelentette ki Ficzere Andrea, hozzátéve, hogy természetesen tisztában vannak azzal: még tapasztalatot kell szerezniük, hiszen egy esetből nem vonhatnak le messzemenő következtetéseket.

„Megfelelő szakmai alázattal közelítjük meg a kérdést, és azt biztosan ígérhetem, hogy a kollégáim a jövőben is folyamatosan képzik majd magukat azért, hogy új módszerek bevezetésére legyünk képesek” – zárta sorait az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója, köszönetet mondva mindenkinek, aki részt vett a folyamatban.

(Borítókép: Az Uzsoki Utcai Kórház. Fotó: Branstetter Sándor / MTI)