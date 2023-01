Kiöntött az Ipoly, a Sajón és a Tarnán is kritikus a helyzet

Az utóbbi napok heves esőzéseinek köszönhetően több településen továbbra is érvényben van a harmadfokú, valamint a másodfokú árvízvédelmi készültség. Jelenleg a Tarna, a Sajó, a Zagyva és a Takta folyó áradására kell készülni.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben az alábbi mérőállomásoknál a Tarna és a Sajó áradása miatt:

Tarnaörs,

Tarnaméra,

Verpelét,

Felsőzsolca,

Sajószentpéter és

Sajópüspöki.

Emellett másodfokú készültség lépett életbe több más mérőállomásnál: Hatvan alsón, Szentlőrinckátán és Jászteleken a Zagyva mellékfolyó, Taktaföldváron pedig a Takta patak áradása miatt.

Amint arról beszámoltunk, a január szokatlanul enyhe időt, de rekordmennyiségű csapadékot is hozott, amelynek következtében több helyen is árvízvédelmi készültség lépett életbe.

A Sajón és a Tarnán a vízszint elérte a harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet, továbbá az Ipoly folyó kritikus vízszintemelkedése miatt lakóházak voltak veszélyben.

5 Galéria: Árad az Ipoly Fotó: Komka Péter / MTI

A Nógrád vármegyei Litkén a település melletti domboldalról lezúduló víz sártengerré változtatott egy földutat, Pásztón pedig akkora eső volt, hogy leszakadt a partfal. A napok óta tartó esőzés miatt megáradt a Szuha patak, a vize kifolyt az úttestre. Gyorsan emelkedik a Zagyva vízszintje is, de a borsodi Jósva-patak, valamint a Ménes-patak is kilépett a medréből. Extrém mennyiségű csapadék hullott az Aggteleki-karszton is, elárasztva a Baradla-barlangot vízzel, amely végül Jósvafőnél előtört a föld alól.

A következő napokban várható további esőzések miatt még több folyónk indulhat áradásnak, árhullám vonulhat le többek között a Tiszán, a Hernádon, a Túron, a Szamoson, a Krasznán és a Körösökön is.