Meghalt Mangel Gyöngyi biológus-újságíró, a Magyar Rádió korábbi munkatársa

A halálhírt Schiffer András volt LMP-s politikus közölte a Facebookon, aki felidézte: Mangel Gyöngyi biológusként dolgozott a budapesti Sugárbiológiai Intézetben, amikor bekövetkezett a csernobili katasztrófa. Később, a rendszerváltás idején a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), valamint a Magyarországi Zöld Párt tagja lett.

Környezetvédelmi aktivistaként több folyóiratban is publikált, emellett dolgozott a Magyar Rádióban, a Magyar Nemzetnél, a Lánchíd Rádiónál és a Magyar Hangnál.

Aktivistaként is, újságíróként is egyaránt jellemezte a jóság, az alaposság és az ügy, a teremtett világ védelmének szolgálata. Gyöngyi elkötelezettsége a magyar zöld gondolkodásnak abból a konzervatív hagyományából eredt, amit György Lajos (Piros) és Karátson Gábor is képviselt.