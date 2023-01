Az Index matematikatanár segítségével videón mutatja a felvételi megoldásait

Egy Facebook-csoportban megjelent visszajelzések alapján egységesen nehéznek találták a gyerekek és a szülők is az idei, nyolcadikosoknak szánt középiskolai írásbeli felvételi matematika-feladatsorát.

Ez egyáltalán nem meglepő, hiszen nagyon ritka az az év, amikor a diákok a matematikai feladatsorokat könnyűnek érzik

– mondta el az Index érdeklődésére Töreky Szilvia, a Webkurzus online felvételi előkészítő tanára, aki videón is bemutatja a megoldásokat.

Matematika szakos tanárként úgy érzi, az idei feladatsor sem volt kimondottan nehéz, de megérti a diákokat is. Nagyjából ugyanazokkal a típusfeladatokkal találták szemben magukat a felvételizők, mint a korábbi években.

Megítélése szerint idén a szöveges feladatok egy kicsit talán még könnyebbek is voltak. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, az utolsó feladat megfogalmazása többeket megzavarhatott. A geometriánál az utóbbi években ennél könnyebb feladat volt, ez is okozhatott néhány gyereknek kudarcélményt. Koordinátarendszeres feladat pedig az elmúlt években nem igazán volt, de számítani erre is mindig kell.

Töreky Szilvia arra is felhívta a figyelmet, sokan most azért érezhetik úgy, hogy egy gyengébb matek miatt vége a világnak, mert a gyerekek és a szülők az elmúlt hónapokban sok energiát fektettek a felkészülésbe. A szakember szerint a gyerekek közt ez egy verseny, és érezhetik úgy, ha kevés pontot gyűjtenek matematikából, akkor nem jutnak be a kiválasztott középiskolába, de ez korántsem biztos, hogy így van.

Sok ponttal is lehet nehéz

Töreky Szilvia arra is felhívta a figyelmünket, hogy a középiskolák nem fix ponthatárral dolgoznak, és sokan ezt hagyják figyelmen kívül.

A ponthatárok két dologtól függenek. Egyrészt attól, hányan jelentkeztek az adott iskolába, másrészt pedig attól, a diákok hány pontot gyűjtöttek a felvételi eljárás során.

A tanár szerint lelkileg most könnyebb lenne, ha mindenki úgy jött volna ki a felvételiről, hogy hú, ez nagyon könnyű volt. A túl könnyű feladatsor azonban csalóka. A sok magas pontszám miatt a ponthatárok is az egekbe szöknek, és akár egy magas pontszámú írásbeli is kevés lehet a bejutáshoz.

Nem szabad tehát figyelmen kívül hagyni, hogy egy viszonylag nehéz matekfelvételivel is be lehet kerülni a vágyott iskolába, hiszen minden intézmény egy adott létszámnál húzza meg a vonalat, és csak az az alattiak felvételét utasítják el.

Töreky Szilvia arra hívja fel a szülők figyelmét, most elsősorban nyugtassák meg a gyerekeket, mivel tömegesen az a visszajelzés érkezik, hogy a matek nehéz volt, valószínűleg lejjebb kerülnek a ponthatárok.

Akkor leszünk kicsit okosabbak, ha meglesznek az eredmények, az országos átlag és a görbe

– összegzett az Indexnek Töreky Szilvia, aki hozzátette, tavaly és két évvel ezelőtt szülőként ő is nehezen élte meg ezt az időszakot, és tudja, mentálisan ez a periódus nagyon megterhelő a gyerekek és a szülők számára egyaránt.