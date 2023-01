Érkeznek az első reakciók: a matek kiverte a biztosítékot

Érkeznek az első vélemények az idei középiskolai felvételi vizsgáról. Úgy tűnik, a magyar nyelvi feladatsort nem tartották nehéznek a nyolcadikosok, de a matekpéldák sokaknál kiverték a biztosítékot.

A lányom a magyar után hívott, azt mondta, nem volt nehéz. Egyedül a közmondásos feladatot nem tudta megoldani

– írta az egyik szülő az egyik Facebook-csoportban alig pár perccel az után, hogy véget ért a központi középiskolai felvételi első, magyar nyelvi része.

Az eduline szerint a középiskolai felvételin egyébként is a magyar nyelvi feladatsor szokott jobban menni a nyolcadikosoknak, az országos átlageredmény tavaly magyarból 30, matematikából 22,7 pont volt a maximális 50-50-ből.

A legtöbb nyolcadikos egyébként évről évre a fogalmazástól tart a legjobban. A szakemberek szerint a gyerekek ezt elsősorban azzal magyarázzák, hogy az iskolában kevés fogalmazást kell írniuk, azt is rendszerint kötelező olvasmányokról.

A végzősök nagy részének idegen terep az érvelő fogalmazás műfaja, a hatodikosoknak pedig sokszor az elbeszélő és leíró műfaj is nehézséget okoz. Idén egyébként a múzeumokról kellett fogalmazást írniuk a négy- vagy ötosztályos középiskolákba készülőknek.

A matematika nehéz volt

A matematikatesztet már jóval nehezebbnek tartották a nyolcadikosok. Az egyik szülői csoportban arra a kérdésre, hogy a matekot mindenki nehéznek találta-e, több tucat igen válasz érkezett. Van, aki azt is hozzátette, hogy a lánya évek óta matematikatagozatra készül, de a geometriai feladattal nem boldogult, így most azzal számol, hogy a rég kinézett gimnáziumba nem fog bekerülni. Egy másik szülő arról számolt be, náluk sírás lett a matektesztből.

Több mint 71 ezer magyar diák jelentkezett a szombat délelőtti központi írásbeli felvételire, amelyet két tárgyból szerveznek meg a középiskolák: magyar nyelvből és matematikából. Mindkét teszt tíz-tíz feladatból áll, ezek megoldására összesen 45-45 percet kaptak az általános iskolások.

A vizsga nehéz, a maximális 100 pontból tavaly átlagosan 52,5 pontot szereztek a nyolcadikosok, míg a hatodikosok átlageredménye 62,7, a negyedikeseké pedig 70,4 pont volt.

A feladatok általában nem olyan típusúak, hogy gyakran előforduljanak az órákon. A tárgyi tudás helyett sokkal inkább a megszerzett kompetenciákat, készségeket mérik.

Érzelmi hullámvasút

A diákok és a hozzátartozók folyamatosan értékelik a felvételi feladatok nehézségét a közösségi oldalakon.

Matek közben majdnem elsírtam magam, magyar közben röpdöstem az örömtől, igazi érzelmi hullámvasút

– írta Petra.

Egy másik reakció szerint a matek egy szóval kifejezve undorító volt.

Első hat feladat elmegy bár már a szögesnél majdnem elsírtam magam, koordináta rendszer sem lett túl jó

– írja a felvételiző diák, aki magának nagyjából 25-28 pontot tippelt. a magyar viszont neki könnyen ment, abból 38-40 pontot vár.

Adrienn is pesszimista. A matekról azt mondta a lánya, a geometria nehéz volt. Pedig matekból versenyekre jár, matekszak is a cél.

Zokogva jött ki, úgy érzi, ugrott az álomgimi

Éva reakciója példaértékű. Ahogy írja, az unokája rengeteget készült.

A matek nehéz volt nagyon nagyon. Azt mondta. És szomorú. Én megöleltem és nagyon büszke vagyok rá

– írta egy csoportban. Annyit tudunk hozzátenni, drukkolunk az unokának és büszkék vagyunk a nagymamára.

