Navracsics Tibor szerint az ELTE-nél és a BME-nél is meg lehet fontolni a modellváltást

Interjút adott Navracsics Tibor uniós források felhasználásáért felelős miniszter, amelyben szó esett a magyar egyetemi hallgatóknak az Erasmus-programból való lehetséges kizárásáról, és arról is, hogy milyennek értékeli az egyetemek modellváltását.

Navracsics Tibor Fiala János KELJFELJANCSI című műsorában vendégeskedett. Hangsúlyozta: az a modellváltás, amelyet az Erasmus-ügyben az Európai Bizottság kifogásolt, sikeres volt. A miniszter szerint, ha valaki megnézi a nemzetközi listákat, a hivatkozási listákat és a külföldi egyetemisták számát a hazai felsőoktatásban, akkor azt látja, hogy sikeres átalakulás zajlik Magyarországon.

Bármit nézünk, ez egy sikeres modellváltás volt

– szögezte le a miniszter, aki szerint ezt a tudományos eredmények is visszaigazolják.

Navracsics Tibor azt is hozzáfűzte: egyre több érv szól amellett, hogy például az ELTE, a BME, a Képzőművészeti Egyetem vagy a Zeneakadémia esetében is végrehajtsák az alapítványi konstrukcióra való áttérést.

És tudom is, hogy fontolgatják már az alapítványi átalakulást, mert egy kifejezetten sikeres modellről van szó, és sokkal több forrást kaptak az utóbbi időben, mint a magyar felsőoktatás 1990 óta bármikor

– fogalmazott a miniszter, aki azt is hozzátette: mindemellett egyáltalán nem biztos, hogy egy ilyen változtatásnak a felsorolt intézményeknél is lenne értelme.

Orbán Viktor összes művét tanítanák az alapítványi egyetemeken?

A tárcavezetőt arról is kérdezték az adásban, hogy egyes egyetemek miért maradtak ki eddig a modellváltásból. Navracsics Tibor az ELTE esetében (ahol ő maga is tanít) azt mondta: a modellváltás kezdetekor az egyetem vezetésének többsége „fideszes machinációnak” ítélte meg az átalakítást azáltal, hogy fideszes politikusok is részt vettek benne, és szerinte sokan attól tarthattak, hogy

onnantól kezdve Orbán Viktor összes műveit vagy Navracsics első öt kötetét tanítjuk 24 órán keresztül az egyetemeken

– fogalmazott, miközben arra is kitért, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) esete is sokakat eltántoríthatott az alapítványi felállástól.

Navracsics Tibor az adásban arról is beszélt, hogy szerinte az Erasmus-ügyben Brüsszel egy félrevezető jelentés alapján tévesen ítélte meg a magyar felsőoktatás helyzetét, és azt, hogy a kormánypárt azt miként befolyásolja az új, alapítványi konstrukcióban. „Ez az egész kifelé úgy lett lefordítva, hogy fideszes appartcsikok megszállják a kuratóriumokat, és pártpolitikai diktatúrát hajtanak végre az egyetemeken. Ez egész egyszerűen nem igaz” – mondta a miniszter.

Hozzon egy bizonyítékot arra az elmúlt két évben, hogy bármelyik egyetemen a kuratóriumban lévő fideszes politikus bármilyen formában is indoktrinációt hajtott volna végre

– fogalmazott ugyanerről a műsorvezetőnek Navracsics Tibor. Végül azt is hozzátette: uniós biztosként korábban személyesen is tapasztalta, hogy az Erasmus-program legnagyobb erénye és népszerűségének egyik oka az volt, hogy sohasem engedték, hogy politikai szempontok érvényesüljenek.

