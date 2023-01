Különadót kell fizetni a strandolásért a budakalászi tónál

A budakalászi képviselő-testület november végén tartott ülésén egyhangúlag szavazta meg az új adó bevezetését. Budakalászon két tó van: a Lupa- és az Omszki-tó, de ezek közül az utóbbiban amúgy is tilos a fürdés.

A Lupa Beach 2016 óta várja a strandolni vágyókat, az elmúlt években több fontos sporteseményt is rendeztek itt, többek közt a 2022-es vizes világbajnokság nyílt vízi úszószámainak is otthont adott. Göbl Richárd, Budakalász polgármestere szerint azért volt szükség az új adó bevezetésére, mert ellensúlyozni kellett a folyamatosan romló gazdasági körülményeket. A Szentendrei járásban található városban korábban nem volt idegenforgalmi adó, a szálláshelyek elenyésző száma miatt nem is volt rá szükség.

A novemberi testületi ülésen készült jegyzőkönyv szerint azonban az elmúlt években egyre több turista kereste fel a Budakalász területén található tavakat, amelyek az önkormányzat illetékességi területéhez tartoznak.

A rendelet célja, hogy megadóztassa azokat a magánszemélyeket, akik Budakalászra látogatnak, és valamelyik vízparti szolgáltatóegységnél belépőjegyet váltanak, vagy bérletet vesznek.

Nincs elég pénze az önkormányzatnak

Kóder György, a budakalászi önkormányzat pénzügyi és gazdasági bizottságának elnöke azt nyilatkozta a 444-nek, hogy nem a Lupa Beach ellehetetlenítése a cél, hiszen Budakalász is érdekelt abban, hogy a helyi vállalkozások jól működjenek. Ellenben az infláció az önkormányzatokat is érinti, és a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges kiegészítést évek óta kénytelenek saját forrásból, főképp adóbevételekből kigazdálkodni.

A 200 forintos települési adót az idegenforgalmi illetékhez hasonlította, ami a Balaton környéki településeken éjszakánként körülbelül 500 forint. Érdekesség, hogy a budakalászi önkormányzat új rendeletének bevezetésével

a Lupa beach lesz az első hazai strand, ahol a fürdőzők a belépőjegy megvásárlása után különadó kifizetésére kényszerülnek.

A Lupa Beachet üzemeltető cég tulajdonosa, Gerendai Károly problémásnak tartja a különadót, ugyanis elriaszthatja a vendégeket. Az üzletember szerint 2019-ig kiemelkedő eredménnyel zártak, árbevételük akkor 671 millió, a profit 12 millió forint volt. 2020-ban már változott a helyzet, akkor 603 millió forintos bevétellel és 10 millió forintos veszteséggel zártak, és 2023-ra is veszteséges üzleti tervvel készülnek.

Megkerestük az önkormányzatot, és bízunk benne, hogy lesz az ügyben valamilyen előrelépés

– válaszolta Gerendai arra a kérdésre, hogy mit lépnek a települési adó bejelentésére.

A legjobb időszakokban akár 150-170 ezer vendége is volt a Lupának, ami a 200 forintos adóval számolva 30 millió forintos bevételt jelent. A 2023-as évre 80 ezer belépővel kalkulálnak. Gerendai Károlynak komoly tervei és új ötletei voltak a lupa-tavi stranddal kapcsolatban, vízen álló bungalószállodát is megálmodott, de ebből várhatóan idén nem lesz semmi. Tart az előttük álló időszak viszontagságaitól, reményét fejezte ki, hogy nem csődölnek be.