Matekból a tavalyihoz hasonló, míg magyarból kiemelkedő átlageredmények várhatók

Szombaton tartották az idei középiskolai felvételi vizsgákat. A diákok a magyar feladatsort még könnyűnek találták, de a matek már kiverte a biztosítékot. Összesen 71 ezer diák adott számot a tudásáról, és írtak felvételit 6 és 8 osztályos intézményekbe. Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium összegezte a vizsgadolgozatok átlagait, amelyek szerint a tavalyihoz hasonló matematika- és kiemelkedő magyar-átlageredmények várhatóak országosan is a jelentkezők eredményeiben.

Szombaton tartották a 2023-as központi felvételi írásbeli vizsgákat azoknak a diákoknak, akik középiskolában szeretnének továbbtanulni. A magyar feladatsort még könnyűnek találták a diákok, a matematikai feladatok viszont erősen megosztották a felvételizőket. A legtöbben nagyon nehéznek tartották a nyolcadikosok feladatsorát. Többen azt is kifogásolták, hogy félreérthető volt a tizedik feladat megfogalmazása.

Az Indexnek egy matematikatanár videósorozatban oldotta meg a nyolcadikosok felvételi feladatsorát. Töreky Szilvia, a Webkurzus online felvételi előkészítő tanára szerint gyerekszemmel valóban nehéznek tűnhetett az idei középiskolai felvételi. Most az lenne a fontos, hogy a szülők nyugtassák meg a gyerekeiket: kevesebb ponttal sem elképzelhetetlen a sikeres felvételi – tette hozzá.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) évről évre közzéteszi az intézményükben írt vizsgadolgozatok eredményeit. Az idei felvételi vizsgákat még a vizsga napján kijavították, és azok eredményei alapján azt írják, hogy a tavalyihoz hasonló matematika- és kiemelkedő magyar-átlageredmények várhatóak országosan is a középiskolába jelentkezők eredményeiben.

Az AKG szerint a hatodikos diákok matematikaátlaga közel 6 ponttal magasabb az elmúlt 10 év átlagánál, míg a magyar tantárgyi vizsga eredménye az utóbbi évekhez hasonló, de így is kiemelkedő, hiszen ilyen magas átlag csak egyszer volt az elmúlt 10 év alatt.

Úgy vélik, hogy a vizsgadolgozatok összeállítói a matematikadolgozatok nehézségét a magyarhoz akarják igazítani, hogy ne legyen akkora előnye a jó matekosoknak a jó magyarosokhoz képest. Adataik szerint a magyar- és matekdolgozatok átlagai között az utóbbi években már csak 3-4 pontos a különbség, míg korábban a magyareredmények gyakran 10 ponttal is verték a matekot. A nyolcadikos diákok vizsgáinál pedig még ennél is rosszabb a helyzet: a kétféle dolgozat közötti átlagpontszám különbsége most éppen 9 pont, míg a matekátlag valamivel 30 pont alatti.

Az idei, AKG-ban írt vizsgadolgozatok átlagai a következők voltak:

A hatodikos vizsgázók dolgozatainak átlaga:

magyarból 35,9,

matekból pedig 31,9 pont volt.

A nyolcadikos vizsgázók dolgozatainak átlaga:

magyarból 37,5,

matekból 28,6 pont volt.

Az Eduline szerint a középiskolai felvételin egyébként is a magyar nyelvi feladatsor szokott jobban menni a nyolcadikosoknak, az országos átlageredmény tavaly magyarból 30, matematikából 22,7 pont volt a maximális 50-50-ből.

(Borítókép: Diákok kitöltik a feladatlapokat a központi írásbeli felvételi vizsgán 2015. január 17-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)