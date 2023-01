A pedagóguskorfa elkeserítő állapotban van – elindult a gördülő sztrájk

A két nagy pedagógus-szakszervezet január 23-ától gördülő sztrájkot hirdetett. Az érdekvédők elsősorban a nagyobb anyagi megbecsülésért és a terhek csökkentéséért küzdenek, de az elmúlt napokban két új követelést is megfogalmaztak. Nagy Erzsébet, a PDSZ képviselője lapunknak azt mondta: a problémáik „már a Holdról is látszanak”. Az Index birtokába jutó levelek arról árulkodnak, hogy több iskolában már az intézményvezetőket is megfenyegették.