Árverésre bocsátották az egykor forgalomban lévő BKV-buszokat

Most bárki birtokba vehet egy régi Ikarus buszt, akár 620 ezer forintért.

A Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV Zrt.) árverési oldala szerint most bárki licitálhat a cég azon járműveire, amelyek már nincsenek használatban. A honlap szerint 35 autóbuszt bocsátottak árverése, van közöttük kompakt és csuklós példány is – szúrta ki a hvg.hu.

Az oldalon lévő buszok többsége Ikarus-gyártmányú, de akár Volvóra is le lehet csapni. Van közöttük jobb és rosszabb állapotú is, némelyikből ugyanis kiszerelték már a kormányt és a motort is.

A járművekre még 10-14 napig lehet licitálni, kikiáltási áruk 620 ezer és 1,97 millió forint között mozog. Egyébként nemcsak buszokra, de más egyéb tárgyakra is lehet licitálni, például az M3-as metróállomásról származó kék kukákra, különböző jelzőtáblákra, tartókeretekre, állomásnévtáblákra, és akár vészkijárat feliratú plexitáblákra is le lehet csapni.