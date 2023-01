Itt vannak azok a politikusok, akik az egyetemi kuratóriumokban ülnek

Az Európai Bizottság döntése értelmében sem az Erasmus+, sem a Horizont Európa programból nem kaphatnak támogatást azok a magyarországi egyetemek, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek. A kormány értetlenkedve és felháborodva fogadta a döntést, az ügyben megszólaló miniszterek szerint teljesítették azt, amit vállaltak. Cikkünkben tíz olyan egyetemi kuratóriumot gyűjtöttünk össze, amelynek tagjai között aktív politikus is van.

Nem kaphatnak friss támogatásokat az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ együttműködési és oktatási csereprogramból, valamint a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramból azok a magyarországi oktatási intézmények, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek, vagy amelyeket ilyen alapítványok tartanak fenn – írtuk korábbi cikkünkben a Népszava információira hivatkozva.

Akkori anyagunkban közöltük az alapítványi formában működő egyetemek listáját is:

A Budapesti Gazdasági Egyetem,

a Debreceni Egyetem,

a Budapesti Corvinus Egyetem,

a Magyar Táncművészeti Egyetem,

az Állatorvostudományi Egyetem,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

a Semmelweis Egyetem,

a Pannon Egyetem,

a Soproni Egyetem,

a Szegedi Tudományegyetem,

a Színház- és Filmművészeti Egyetem,

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Dunaújvárosi Egyetem,

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,

a Neumann János Egyetem,

a Nyíregyházi Egyetem,

az Óbudai Egyetem,

a Széchenyi István Egyetem,

a Tokaj-Hegyalja Egyetem

és a Pécsi Tudományegyetem.

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, ami az Európai Bizottság részéről történik Erasmus-ügyben, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy nyugat-európai egyetemek kuratóriumaiban is ülnek politikusok.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy a megállapodásnak megfelelően módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, a kodifikált szöveget is egyeztették, sőt még szigorúbb szabályok elfogadására is nyitottak lettek volna, de ilyen igény nem érkezett.

Az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ezeket nem érinti a bizottság döntése. Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette: ha 2024-ről nem lesz megállapodás, akkor Magyarország finanszírozza a költségeket, így az ösztöndíjprogramban való részvételnek nem lesz akadálya. A kormány emellett – ha nem sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal – pert indít a határozattal szemben az Európai Unió Bíróságánál.

Gulyás Gergely lapunk kérdésére a Kormányinfón leszögezte: amikor tárgyaltak, minden további nélkül elfogadták volna, hogy hivatalban lévő politikus, polgármester, kormánytag, akár még államtitkárok se legyenek tagjai a kuratóriumoknak, de nem volt ilyen kérés, kaptak egy szöveget, ami ennél szűkebb összeférhetetlenséget irányzott elő, ezt fogadta el az Országgyűlés.

Politikusok a kuratóriumokban

A Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke pont az a Navracsics Tibor területfejlesztési, valamint az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, aki a héten Brüsszelben egyeztet az Erasmus-ügyről.

Varga Judit, aki szintén rendszeresen tárgyal Brüsszelben, Navracsics Tiborhoz hasonlóan első kézből számolhat be az alapítványi működésről. A Miskolci Egyetem fenntartója az Universitas Miskolcinensis Alapítvány, melynek elnöke az igazságügyi miniszter. Ez a kuratórium olyan szempontból speciális helyzetben van, hogy a kormánypárti politikus mellett tagja az a Veres Pál is, akit ellenzéki támogatással választottak Miskolc polgármesterévé 2019-ben.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumában két minisztert is láthatunk, tagja Nagy István agrárminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke Varga Mihály pénzügyminiszter. A kuratórium tagja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár kormánypárti polgármestere is.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tagjainak névsorában szerepel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dézsi Csaba András, Győr polgármestere is.

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az a Süli János kormánypárti képviselő, aki az előző ciklusban még tárca nélküli miniszterként felelt a paksi atomerőmű bővítéséért.

Az Állatorvostudományi Egyetemet fenntartó Marek József Alapítványnak két kormánypárti országgyűlési képviselő is tagja: Bajkai István, valamint a korábbi vidékfejlesztési, majd földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor.

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjai között is van aktív politikus: Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, európai parlamenti képviselő.

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány egyik tagja Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány tagja Lezsák Sándor kormánypárti képviselő, az Országgyűlés egyik alelnöke.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2015. szeptember 4-én. Fotó: Marjai János / MTI)