Száj nélküli halra bukkantak az egyik kerti tóban

Egy különleges hal miatt keresték fel a közelmúltban a Magyar Haltani Társaság (MHTT) illetékeseit. Az aranyhal egy kerti tóban úszkál, gazdái szerint nincs szája, emiatt számít különlegesnek.

Két éve van öt aranyhalunk (Carassius auratus), melyek közül négy már sokat nőtt, de van egy, ami nagyon kicsi még most is. Ránézésre olyan, mintha nem is lenne szája, nem látjuk sosem, hogy kinyitná. Lehetséges, hogy nincs is szája?