Ezért utazott Varga Judit Brüsszelbe

„Menetrendszerűen zajlik a magyar vállalások teljesítése” – szögezte le az Indexnek küldött nyilatkozatában Varga Judit. Az igazságügyi miniszter kifejtette:

A megbeszéltek szerint halad a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás keretében hozott igazságügyi vállalások teljesítése. A lojális együttműködés híveiként amit megígérünk, azt mindig be is tartjuk. A mai napon erről tájékoztattam a bizottság alelnökét, illetve a jogérvényesülésért és az uniós költségvetésért felelős biztost is.