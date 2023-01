Völner–Schadl-ügy: megsemmisítették a széfben talált kompromittáló videót

Szinte pontosan egy évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Schadl Györgynél tartott házkutatáson több kép és két DVD került elő egy páncélszekrényből, amelyeken az volt látható, ahogy egy közszereplő valakivel szexel. A hivatalos nyomozati anyag úgy fogalmazott:

Egy férfi egy nővel szexuális aktust folytat egy ágyon, egy tükrös-tolóajtós szekrény mellett. Ezt az aktust egy másik személy fényképezi, ő is látszik a felvételen. Mindannyian meztelenek.

Most a hatóságok úgy döntöttek, hogy megsemmisítik a Végrehajtói Kar elnökénél talált felvételeket. Az rtl.hu értesülése szerint az ügyészség végül nem tartotta indokoltnak annak kivizsgálását, hogy történt-e valamilyen bűncselekmény ezekkel kapcsolatban.

„A lefoglalt bűnjelekről megállapították, hogy azok az eljáráshoz nem kapcsolódnak, az eljárásban vizsgált bűncselekmények tekintetében bizonyító erővel nem bírnak, tárgyi bizonyító eszköznek nem minősülnek. Mindezek alapján, mivel a lefoglalásra az eljárás érdekében már nincsen szükség, ezért azok lefoglalását megszüntetem.

Tekintettel arra, hogy az eljárás során arra más sem jelentett be igényt, ezért – mivel azok értéktelenek – a lefoglalt tárgyak megsemmisítéséről kellett rendelkeznem

– idézte az rtl.hu a megsemmisítésről szóló állásfoglalást. A hírportál szerint a megsemmisítésről jegyzőkönyv is készült: a fényképeket iratmegsemmisítővel, a DVD-ket pedig „fizikai alaktalanítással” tüntették el.

A DK megvizsgálná Varga Judit szerepét

A Demokratikus Koalíció (DK) az Indexhez is eljuttatott keddi közleményében azt írta: kezdeményezik egy vizsgálóbizottság felállítását Varga Judit és az Orbán-kormány más tagjainak lehetséges érintettsége miatt a Völner-ügyben. Mint írták, „újabb hangfelvétel erősíti a gyanút, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter is érintett lehet saját volt államtitkára, a korrupció miatt lebukott Völner Pál ügyében” (erről a felvételről itt számoltunk be).

A Demokratikus Koalíció parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi annak érdekében, hogy megvizsgálja Varga Judit igazságügyi miniszter lehetséges érintettségét a Völner-ügyben. A Völner-bizottság feladata lesz választ adni a következő kérdésekre is: kikre gondolt a korrupcióval vádolt volt államtitkár, Völner Pál, amikor azt mondta az egyik felvételen, hogy a vallomásától »meginoghat« pár ember széke?

– írták, visszautalva arra a másik felvételre, amely hétfőn került a nyilvánosság elé.

(Borítókép: Völner Pál az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. november 10-én. Fotó: Soós Lajos / MTI)