A belső elhárításnak írt jelentéseket Dinnyés József

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára szerdán délelőtt tett fel Facebook-oldalára egy dokumentumot arról, hogy Dinnyés József mit mondhatott állambiztonsági tartótisztjének 1983-ban. A dokumentumot annak apropóján közölték, hogy mindez 40 éve történt

Ebből az derül ki, hogy Dinnyés Zsolt (helyesen Dinnyés József) petíció aláírásáról tájékoztatta az állambiztonság egyik tisztjét. Megemlítik benne Kocsis Zoltán zongoraművészt is.

A közlés szerint 1976 és 1979 között Deák fedőnéven jelentett a belső elhárításnak.

Javára legyen írva, hogy a jelentéseiben csak általánosságok szerepeltek, konkrét személyekről semmit nem jelentett, egy kivétellel, amikor budapesti festők szerepelnek a jelentésében, többek között a közelmúltban elhunyt Bak Imre. Ezt a jelentését is csatoltuk − nem igazán van benne kifogásolható információ, bár az állambiztonság számára hasznos lehetett

− írta az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

A bejegyzés egy 1977-es dokumentumot is bemutat. Legépelve az olvasható benne, hogy „1970–72-ben a festőművészek között egy kisebb csoport működött, melynek tagjai voltak: Csiky Tibor, Keserü Ilona, Hencze Tamás, Szentjóby Tamás, Fájó János és Bak Imre. Úgy ismerték őket, mint a műszaki egyetem R klubjának törzstagjait. Közös alkotói tevékenységükben, egy 1973-ban tartott Új szerzemények c. kiállítás, melyet a Műcsarnokban rendeztek okozott bizonyos »törést«, ami egyben a csoport fellazulását is eredményezte. Akinek ugyanis a művét megvették, az a többiek részéről lenézését jelentette, mivel ezzel »elkötelezettségét« fizették meg.

A későbbiek során Bak Imre részéről egy kényszerű »Róbert bácsi« magatartás tapasztalható a többi személy irányában, ami a gyakorlatban úgy nyilvánul meg, hogy lehetővé teszi részükre különböző kiállítások rendezését. (A Népművelési Intézet munkatársaként ugyanis hozzá tartoznak a galériák.) Ezzel részint megőrzi a kapcsolatait velük, részint lehetőséget ad az általuk képviselt irányzatok propagálásához. Kapcsolatunk megítélése szerint Bak Imre nem elkötelezett művész, de érzelmileg kötődik az említett körhöz.”

„Értékelés: A jelentés kapcsolódik a BM III/III-4-b. alosztály – bizalmas nyomozásához. Tartalmát tekintve operatív értékű információ” − írták megjegyzésként a dokumentumhoz.

Dinnyés József 2021-ben, 73 évesen halt meg. 1963-ban kezdett énekelni, 1966-ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első magyarul éneklő szegedi zenekarnak, az Angyaloknak. 1967-ben Karrier című, Veress Miklóssal közösen írt dalával lett országosan ismert, amellyel 2. helyezést ért el az első magyar polbeat-fesztiválon. Egy szál gitáros, szájharmonikás, közéleti témákat megéneklő dalai miatt egy ideig magyar Bob Dylanként, Bob Dinnyésként emlegették, annak dacára hogy Bob Dylan ekkor már egészen más utakon járt, és Dinnyést is egyre jobban foglalkoztatta a magyar költészet.

Dinnyés Józsefet 2001-ben a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntették ki. 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

(Borítókép: Dinnyés József zeneszerző, előadóművész budapesti otthonában 2013. június 14-én. Fotó: Czimbal Gyula / MTI)