Féltékenység miatt késelte meg iskolatársát egy 16 éves lány Debrecenben

A tájékoztatás szerint Debrecenben, a Sinai Miklós utcában verekedett össze két fiatalkorú 2023. január 25-én, délután 3 óra körül. Az egyik lány egy kést is elővett, amivel megszúrta iskolatársát, aki életveszélyes sérülést szenvedett.

A verekedés miatt értesített debreceni rendőrök a helyszínen elfogták a késsel támadó lányt. A rendelkezésre álló adatok alapján a lányok konfliktusa mögött egy fiú miatti féltékenység állt. A 16 éves fiatal ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntett miatt indult büntetőeljárás – közölte a rendőrség.

Hasonló eset a fővárosban

Mint megírtuk, hasonló eset történt 2023. január 25-én Budapest XXI. kerületében, Csepelen, ahol egy férfi szóváltásba keveredett egy edzőterem pultosnőjével, akit a pult mögé szorított.

A nő segítségére ekkor az edzőterem egyik vendége sietett, aki felé az agresszív férfi gázpisztollyal többször is lőtt. Majd ezt követően egy kést is elővett, amellyel megvágta a férfi kezét, majd elmenekült a helyszínről. A férfit a rendőrség három órán belül elfogta, és a XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra állították elő. A 22 éves, Szigetszentmiklóson élő férfi elszámoltatása jelenleg is folyamatban van.