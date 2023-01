Ezek a cégek részesültek a külföldi adományokból

Amint arról beszámoltunk, a Nemzeti Információs Központ (NIK) legújabb összegzéséből az derült ki, hogy az Action for Democracy adománygyűjtésből származó pénzének 58 százaléka landolt a MMM-nél, illetve egy kisebb része az eDemokrácia Műhely Egyesületnél. A maradékot öt gazdasági társaságnak utalták át.

Az Action for Democracy önmeghatározása szerint egy „olyan, aggódó civilekből álló globális szervezet, akik erőt akarnak adni azoknak, akik a szabadságért és a demokráciáért küzdenek”. A Korányi Dávid nevéhez köthető szervezet Magyarországot ebből a szempontból csatatérországnak mutatta be – hívta fel a figyelmet Schiffer András ügyvéd, részletesen bemutatva azt a nemzetközi hálózatot, amelynek képviselői aggódnak a demokrácia állapotáért.

A nyomozó hatóság szerint a külföldi pénzek az alábbiak szerint érkeztek:

a Mindenki Magyarországa Mozgalomnál nyolc tranzakció érkezett, összesen 1 848 603 106 forint értékben;

603 106 forint értékben; DatAdat Professional Kft.: egy tranzakció érkezett 147 940 520 forint értékben;

940 520 forint értékben; Gemius Hungary Kft.: három tranzakció érkezett, összesen 13 267 170 forint értékben;

267 170 forint értékben; Oraculum 2020 Kft.: tíz tranzakció érkezett, összesen 1 970 369 542 forint értékben;

eDemokrácia Műhely Egyesület: egy tranzakció érkezett, összesen 18 090 600 forint értékben;

Super Future Kft.: három tranzakció érkezett, összesen 59 067 607 forint értékben;

Laokoon Cinema Kft.: egy tranzakció érkezett, összesen 4 242 600 forint értékben.

A DatAdat Professional Kft. vezetője Szigetvári Viktor, aki az MSZP egykori országos kampányigazgatójaként vált ismertté. Az online kampányok támogatására létrehozott cég másik kulcsfigurája Ficsor Ádám volt titkosszolgálati miniszter. A cégnél tavaly októberben adócsalás gyanúja miatt házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, mert a cég hirtelen bevételnövekedésére figyelt fel.

A Gemius Hungary Kft. lengyelországi székhellyel rendelkező vállalkozás, vezetője Ambruszter Géza médiatervező, a Digital-Media Hungary konferencia előadója, az internetes média szakértője.

A legtöbbet, 1,08 milliárd forintot az Oraculum 2020 Kft., az Ez a lényeg nevű hírportálok kiadója kapta, azonban nem az Action for Democracytól, hanem egy svájci bejegyzésű alapítványtól. Tulajdonosa Páva Zoltán egykori MSZP-s politikus, akinek telefonját 2019-ben több alkalommal is a Pegasus kémszoftverrel figyelték meg. Páváról a Direkt36 azt írta: a 2022-es parlamenti választási kampányban az ellenzéki pártokat tervezi támogatni.

Az eDemokrácia Műhely neve onnan lehet ismerős, hogy a kampányban ez az egyesület állt a Nyomtass te is!» kiadványt készítő ellenzéki akció mögött. Számára pénzforgalmi szempontból láthatatlan módon, kriptovalutával is lehet adományt küldeni.

A reklámpiaci szereplő Super Future Kft.-t Aczél László alapította. A reklámügynökségi tevékenységet végző cég 2021-es évi beszámolója szerint 33,4 millió forintos adózott eredményt ért el, amit a tulajdonos felvett.

A Laokoon Cinema Kft. Rajna Gábor és Sipos Gábor producer közös vállalkozása, gyártóként vettek részt egyebek mellett az Oscar-díjas Saul fia, illetve Napszállta című, Nemes Jeles László által rendezett produkcióban.

Az Action for Democracy nemrég arról írt, hogy „a magyar kormány a titkosszolgálatokat politikai célokra használta fel a szervezet magyarországi tevékenységének figyelemmel kísérésekor”. Úgy vélik, hogy a kormány az Action for Democracy, az MMM és a Datadat elleni rágalomhadjáratban a rendőrséget és az adóhatóságot is bevetette.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)