Nyomozást indít a rendőrség az Eötvös József Gimnáziumban történt korrupciós ügyben

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozást rendelt el az Eötvös József Gimnáziumban történt eset miatt – tudta meg az Index. Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy az egyik legelitebbnek számító budapesti gimnáziumban egy hangfelvétel tanúsága szerint a középiskola igazgatója, Moss László és a gimnáziumhoz tartozó alapítvány vezetője, Kálmán Gábor a túljelentkezés ellenére is fenntart iskolai helyeket arra az esetre, ha az írásbelit elbukó gyerekeket be akarják fizetni a szüleik.