Merkely Béla marad a Semmelweis Egyetem rektora

A testület csütörtöki ülésén előbb dr. Kellermayer Miklós, majd dr. Merkely Béla programbeszédét hallgatta meg. Ők ketten nyújtottak be pályázatot a rektori tisztség betöltésére. A szenátusban a hat egyetemi kar, a Hallgatói Önkormányzat, a Doktori Tanács, a Klinikai Központ és a két érdekképviselet választott képviselői döntöttek a két pályázóról, és

36:8 arányban szavaztak arra, hogy továbbra is dr. Merkely Béla vezesse a több mint 250 éve alapított egyetemet.

A rektorjelölt úgy fogalmazott: annak tulajdonítja győzelmét, hogy széles körben elismerik szerepét, amiért a Semmelweis Egyetem – Közép-Kelet Európában elsőként – a világ legjobb 250 egyeteme közé jutott.

Az elmúlt öt év legfontosabb eredménye az orvos- és egészségtudományi curriculum megújítása és annak gyakorlatba történő bevezetése volt, melynek következtében tovább erősödött a gyakorlati, betegágy melletti oktatás szerepe, hasonlóan a világ meghatározó és legjobb egyetemeihez

– fogalmazott Merkely Béla, aki 2018 óta a Semmelweis Egyetem rektora.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) értelmében a rektorjelölt személyéről szóló javaslatot az egyetem elküldi a fenntartónak. A rektori megbízásra vonatkozó javaslatot a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány vezetője a Kulturális és Innovációs Minisztérium útján továbbítja Novák Katalin köztársasági elnöknek, aki 2023. július 1-jével ötéves időtartamra bízza meg az egyetem vezetőjét – derül ki a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatóságának közleményéből.

Páros lábbal szállt bele Merkely Bélába a vetélytársa

A másik rektorjelölt, Kellermayer Miklós, az Általános Orvosi Kar (ÁOK) dékánja egy korábbi videóban éles kritikát fogalmazott meg a Semmelweis Egyetem vezetésével szemben. Kellermayer 2008 óta maga is tagja volt az egyetem vezetésének, nemcsak dékánként, hanem rektorhelyettesként is. „Nagy szeretettel álltam a jelenlegi vezetői csapatba is, hiszen látszott az erő, a dinamizmus, a hosszú távú vízió és a cél. De a cél nem szentesíti az eszközt; elkezdtek fontosabbá válni a látványelemek, mint a valódi minőség, évtizedes szellemi műhelyek eróziója indult el,

a rektori akarat fogalma mint a fénysebességhez vagy Planck-állandóhoz mérhető természeti konstans vált az érvelések alapjává, és egyetemi közegben elfogadhatatlan, szorongást és félelmet hozó stílus ütötte fel a fejét, ami megroppantotta a Semmelweis Egyetem szellemi gerincét

– vélekedett Kellermayer Miklós, aki hozzátette: „Jajkiáltások sokasága jutott el hozzám, ösztökélve, bátorítva, kérve. Mit tegyek, süssem le szememet? Nézzek félre? Hallgassak némán vagy cinkosan? Avagy emeljem fel szavamat az igazság mellett, és cselekedjek? Én az utóbbit választottam.”

Merkely Béla a történtekre reagálva azt írta az Indexnek: „Sajnálom, hogy vetélytársam az egyéni ambícióit a Semmelweis Egyetem becsülete és érdeke elé helyezi. Lelke rajta. Én hiszem, hogy végül az elmúlt öt év eredményei, értékei és a programok döntenek.”

