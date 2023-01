Hidegek a szobák, és alig van meleg víz az egyik békéscsabai kollégiumban

Kevés meleg vízről, gyenge fűtésről és korlátozott áramhasználatról panaszkodnak egy békéscsabai kollégium diákjai. Elmondásuk szerint azóta rosszak a körülmények, hogy az intézmény vezetése korlátozásokat vezetett be.

Szinte lehetetlen úgy tisztálkodni, hogy ne fázzanak meg, mert naponta csak 30 percig van meleg víz – írta a békéscsabai Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium egyik diákja az RTL Híradónak küldött levelében. A tanuló úgy fogalmazott, hogy amióta bevezették a korlátozásokat, a kollégisták helyzete siralmas.

A levelében a tanuló arról is írt, hogy a telefontöltőkön kívül semmilyen elektromos eszközt nem használhatnak, így nem tudnak teát sem főzni, és a hűtőket is kikapcsolják a hétvégére. De ételt nem tudnak maguknak készíteni, mert a konyhában ki van kapcsolva a gáz, a menzán pedig általában száraz kenyeret kapnak vajjal.

Egy másik kollégista szerint a szobákban és a folyosókon is hideg van, és az ellen csak réteges öltözködéssel tudnak védekezni, és inkább nem is szellőztetnek. Elmondása szerint az épületben több tantermet is bezártak.

Egy terem van nyitva, mert eddig nyitva volt az összes, hogy éjszaka is lehessen tanulni, de most már csak egy van, és oda zsúfolódik be a sok ember, így aztán hangzavar van, és este se lehet tanulni

– fogalmazott a tanuló. Volt olyan is, aki azt mondta, hogy idén még nem tudott meleg vízben fürdeni, míg egy másik kollégista szerint hat órakor még szokott lenni meleg víz, de ha utána leizzad, vagy kimegy a városba, akkor lefekvés előtt már csak hideg vízben tud tisztálkodni.

A híradó megkeresésére a Békéscsabai Szakképzési Centrum azt írta, hogy a meleg víz biztosított, és a probléma csak eseti jellegű volt, amikor korszerűsítették a rendszert. Az elektromos eszközök használatáról azt mondták, hogy a tanulók által behozott, ellenőrizhetetlen elektromos eszközöket a szobákban eddig sem lehetett használni. Hozzátették, hogy az épületben a hőfok mindenhol megfelel az előírásoknak.