Az önkormányzat szabályai nem állták ki a próbát. Hiába tennének gesztusokat a szórakozóhelyek tulajdonosai, a helyben lakók továbbra is elégedetlenek. A feszültség fokozódik, az érintettek egyenesen szicíliai módszerként tekintenek a mulatók tulajdonosainak új vállalásaira.

Nem szokványos vállalásokat tettek a szórakozóhelyek tulajdonosai

Közös civil szervezetbe tömörültek a bulinegyed vállalkozói, akik egységes fellépéssel mozdítanák ki a holtpontról az önkormányzat, a lakók és a vállalkozók egy éve elakadt egyeztetési folyamatát.

A szórakozóhelyek tulajdonosait összefogó Közös Erzsébetvárosért Egyesület ehhez nem szokványos vállalásokat is tett. Azt írják:

új takarítógépeket állítanának szolgálatba,

a kerületben rászoruló emberek számára szociális programokat szerveznének az önkormányzattal,

Bulinegyed Kulturális Fesztivál 2023 címmel programsorozatot szerveznének.

Arra is ígéretet tesznek, hogy a legfontosabb helyszíneken a szervezett kocsmatúrákon részt vevők csak meghatározott időkorlátokkal kapják meg a jelenlegi kedvezményeket, ezzel csökkentve az ilyen szervezett túrák lehetőségét. Arról is tárgyalnának, hogy 23 óránál ne tartsanak tovább ezek a szervezett túrák.

E gesztusokkal az a céljuk, hogy a jelenlegi működési módban folytathassák azokat az előírt fejlesztéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy eleget tegyenek az önkormányzat éjszakai nyitvatartásra vonatkozó rendeletének.

Az Élhető Erzsébetváros Egyesület önkormányzati képviselője, Garai Dóra már tavaly arról számolt be, hogy a városvezetés 2022 januárja óta nem hajlandó összehívni a Belső-Erzsébetvárosi Munkacsoport nevű konzultációs testületet, így gyakorlatilag elakadt az egyeztetés. Az azóta eltelt idő fejleménye nem épp előremutató, a terézvárosi többség tavaly decemberben arról döntött, hogy a munkacsoportot egyszerűen megszünteti. Lapuknak ezt azzal indokolták, hogy e testület a rá bízott feladatot elvégezte, kidolgozta a Belső-Erzsébetvárosban található üzletek működésére vonatkozó szabályozást, amit a képviselő-testület el is fogadott.

A munkacsoport a vállalkozók szerint jól és eredményesen működött, ezért nem értik, miért szüntették meg. Egyesületük most ugyanazt követeli, amit a helyben lakók érdekeit megjelenítő Élhető Erzsébetváros Egyesület már közel egy éve, hogy az önkormányzat indítsa újra az általa még 2019 novemberében létrehozott egyeztető fórumot.

Megoszlanak a vélemények arról, hogy a munkacsoport mennyire végezte jól a dolgát. Annyi azonban biztos, hogy a vezetője, Ujvári-Kövér Mónika alpolgármester lemondott nemcsak a munkacsoport vezetéséről, de alpolgármesteri tisztségéről is. Az egyeztetés egyébként is inkább volt a nagy szórakozóhelyeknek (Instant, Szimpla, Fogas stb.) egyfajta lobbifóruma, semmint valamilyen kompromisszumkeresés – jellemezte a helyzetet Garai Dóra, aki

A Közös Erzsébetvárosért Egyesület által tett fenti felajánlásokat egyenesen szicíliai módszernek nevezte.

Úgy vélte, nagyon rossz üzenete van annak, ha egy településen a gazdasági életben érdekelt szereplők át akarják venni az önkormányzati feladatokat és szerepköröket. Gesztusokat tesznek a lakosságnak, de cserébe immunitást várnak – tette hozzá.

Ha igazán a lakosság kedvében akarnak járni, akkor nem takarítógépeket vesznek, hanem például bezárnak éjfélkor, ezzel csökkentve az ott lakókra nehezedő nyomást

– említett egy példát az érdemi segítségre Garai Dóra.

Egységes nyitvatartási szabályzat lehet a megoldás

Az önkormányzat által elfogadott úgynevezett „kritériumrendelet” használhatatlanságát jelzi a Király utcai Humbák Borkápolna esete is. A szórakozóhely folyamatosan megszegte a hangerőre vonatkozó előírásokat. Ezt a kerület illetékes irodája is megállapította, majd a határértékek túllépésére hivatkozva vissza is vonták az éjfél utáni nyitvatartásra vonatkozó engedélyüket. Nem sokkal később azonban ugyanott, de új cégnév alatt simán újra kinyithatott a hely.

A kerületi rendelet szórakozóhelyeket érintő előírásai közül (ezek betartásához köti az önkormányzat az éjfél utáni nyitvatartás engedélyezését) még az önműködően záródó kapuk és a többi nyílászáró kötelező zárvatartására vonatkozó passzusok bizonyultak a leginkább sikeresnek, miközben például az épületek előtti alkoholfogyasztás és a tiltott időben történő göngyölegmozgatás továbbra is a feszültségek forrása maradt.

A szórakozóhelyek tulajdonosai viszont azt hangsúlyozzák, hogy már eddig is sok száz milliót költöttek arra, hogy megfeleljenek a munkacsoport által előírt kritériumrendszernek.

A bulinegyed ma már sokak kedvencévé vált, komoly turisztikai bevételeket jelent Budapest és az ország számára

– írják nyilatkozatukban.

Ami azonban Budapest turizmusa szempontjából kétségtelenül vonzó, arról helyben egészen más kép alakult ki. Az ott lakók nem értik például, hogy Erzsébetváros Önkormányzata miért nem áll határozottan a kerületi választók oldalára, és miért nem bánik szigorúbban azokkal a vállalkozásokkal, melyek nem itt vannak bejelentve, nem a VII. kerületnek fizetnek iparűzési adót, tehát különösebb érdek nem fűződik az ittlétükhöz. Az önkormányzat részéről viszont azt hangsúlyozzák, hogy a vállalkozókkal, a szórakozóhelyeket, éttermeket üzemeltetőkkel keresik a kapcsolatot és a közös megoldásokat.

Ezt eddig valószínűsíthetően nem találták meg, hisz a polgármester a bulinegyed rendezetlen közállapotai miatt nemrég a szőnyeg szélére állította a kerületi rendőrkapitányt,

mondván, a rend biztosítása a rendőrség feladata, nem az önkormányzaté. A kialakult helyzetben azonban – ha más miatt nem is, szabályozó testületként – a városvezetésnek is bőven van szerepe.

Garai Dóra a megoldást a Budapest minden kerületére egységesen irányadó fővárosi nyitvatartási szabályozásban látja.

(Borítókép: A Szimpla Kert az Erzsébetvárosban. Fotó: Róka László / MTI)