Reagált a magyar kormány az ukrán külügyminisztérium lépésére

Az ukrán külügyminisztérium elfogadhatatlannak tartja Orbán Viktor azon kijelentését, amelyben Ukrajnát Afganisztánhoz hasonlította, és senki földjének nevezte. Válaszul be is kérették Magyarország kijevi nagykövetét, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kommentált.