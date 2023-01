Csaknem félméteres a hó a Mátrában, őrült nagy forgalom van a Kékestetőn

A havazásnak köszönhetően megnyitottak a teljesítménytúra-útvonalak és a síparkok, így egyre többen indulnak útnak a Felső-Mátrába. A nagy forgalom miatt azonban torlódások alakultak ki, az előrejutást parkoló autók is nehezítik. A télies időjárás a hétvégén is marad, többfelé fordulhat elő hószállingózás, gyenge havazás.

Az Útinform szerint a téli időjárást kihasználva nagyon sokan indultak el szombaton a Kékestetőre, ezért torlódások alakultak ki az odavezető utakon. Azt írták, hogy a megnövekedett járműforgalom miatt már a 24-es főút 5-ös kilométerétől parkoló autók nehezítik az előrejutást. A Kékestetőre vezető alsóbbrendű úton is zsúfoltság alakult ki, a mátraházai parkoló is megtelt.

A Magyar Közút Zrt. már pénteken figyelmeztetett, jelentős turistaforgalomra kell számítani a Felső-Mátrában szombaton, mert a Téli Mátra teljesítménytúra mellett kinyitott a mátraszentistváni sípark is. A balesetek elkerülése érdekében a védelmi bizottság társszervei arra kérték az idelátogatókat, legyenek körültekintők, utazásukhoz pedig vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket.

Fotó: Időkép

Hóhelyzet Magyarországon

Szombaton helyenként lepelnyi, néhol 1-2 centiméternyi hótakaró alakult ki, egyes tájegységeinkben az alacsonyabban fekvő területeken is, elsősorban a nyugati és az északnyugati tájainkon, de vannak más országrészek is, ahol átmenetileg kifehéredett a táj. A legtöbb helyen a fagypont feletti napközbeni hőmérséklet hatására viszont szinte mindenhol olvadt a lehullott hó. Az Időkép webkamerái szerint rengetegen látogattak el szombaton a Kékestetőre, ahol a hótérképük adatai alapján már 37 centiméteres a hó vastagsága. A kékestetői sípályák ugyan zárva vannak, de a látogatókat láthatóan ez sem zavarja, sokan szánkóznak, sétálnak. A bánkúti sípálya viszont nyitva van, és a webkamerák felvételein jól látszik, hogy ezt sokan ki is használják. A 38 centiméter vastagságú hóban gyerekek és felnőttek egyaránt ereszkednek le a sípályán.

Az előrejelzések szerint vasárnap kezdetben többfelé számíthatunk napos időre, délelőtt a Dunántúlon, majd keleten lehet több felhő, a délutáni órákban pedig észak felől erőteljes fátyolfelhősödés kezdődik. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északias szelet többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban mínusz 6 és mínusz 1, kora délután 1–5 fok között alakul a hőmérséklet.

(Borítókép: Hóemberek a Kékestetőn 2023. január 16-án. Fotó: Komka Péter / MTI)