Látványos égi jelenséget örökítettek meg Budapest vonzáskörzetében

A szombati napnyugtával látványos légköroptikai jelenség alakult ki Budapest környékén, amiről fotók is készültek. A jelenség neve naposzlop.

A naposzlop napkelte vagy napnyugta körül látható oszlopszerű fényjelenség, melyet általában a nagyobb méretű lapkristályok felületéről visszaverődő fény hoz létre, írja az Időkép.

Az olvasók több felvételt is készítettek a főváros térségében, ezeken tisztán kivehető a napnyugtakor létrejött naposzlop, amit napnyugtáig lehetett megcsodálni.

Fotó: Albert László / Időkép

Ami az előttünk álló napokat illeti, hétfő reggel sokfelé kisüthet a nap, majd délelőtt északnyugat felől egyre többfelé beborul az ég, és délután egyre több helyen előfordulhat eső, havas eső, kisebb havazás. A hajnal fagyos lesz, mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakulhat a minimum-hőmérséklet.

Kedden a változóan napos-felhős időben elszórtan egy-egy futó zápor, a magasabb tájakon hózápor kialakulhat, az enyhébb hajnal után 4–9 fokra van kilátás a délutáni órákban. Szerdán is változóan felhős-napos időben lesz részünk, elszórtan ezen a napon is kialakulhat átmenetileg kisebb eső, zápor, illetve havas eső is. Többfelé szeles lesz az idő. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakulhat.