Magasítják a töltéseket Zala vármegyében

A település belterületének védelmét szolgáló munkálatokra csaknem 175 millió forintot fordíthat az önkormányzat az Európai Unió és a magyar állam által a Széchenyi 2020 Program keretéből biztosított TOP-forrás jóvoltából.

Az árvízi kockázatok csökkentése érdekében a Kerka bal partján lévő, mintegy 710 méter hosszúságú, nem megfelelő magasságú és helyenként hiányos töltést állítják helyre, illetve a mértékadó árvízszintnek megfelelő magasságúra és koronaszélességűre építik át. Ezzel együtt a Margitmajor településrészt védő, 770 méter hosszúságú árvízvédelmi töltéssé építik át az eddig ott lévő depóniát.

A várhatóan március végére befejeződő fejlesztésnek köszönhetően a töltések magassága megfelel majd a mértékadó árvízszintnek, védelmet nyújtva ezzel Kerkaszentkirály és Margitmajor településrész lakóinak és értékeiknek.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, több helyen kiöntöttek a folyók az elmúlt két hétben. Az Ipoly vízszintemelkedése miatt például több lakóház is veszélybe került, de kritikus állapotok uralkodtak a Sajón és a Tarnán is.