Tavaly 700 millió jegyet váltottak itthon távolsági tömegközlekedésre

„A MÁV-START járatain 2022-ben közel 97 millió, a MÁV-HÉV járatain 63 millió fizető utas utazott vonattal. Ez annak figyelembevételével is jó eredmény, hogy az év elején még éreztette hatását a pandémia és a korlátozások egy része, ám az utasforgalom már alig marad el a járvány előtti utolsó év, 2019 adataihoz képest. Az otthoni munkavégzés számos munkakör esetében részlegesen azóta is megmaradt, ennek hatására – a MÁV-START adatai alapján – eltolódás mutatkozik a bérletvásárlások felől a menetjegyes utazások irányába” – számolt be a vasúttársaság.

Mint írták, a vásárlási szokásokat az online felületek felé terelte az adott időszak, egyre népszerűbb a honlapjukon vagy a MÁV-applikáción keresztül történő jegyvásárlás, tavaly az utasaik 35 százaléka váltotta meg így jegyét, ez 7 százalékos növekedést jelent az azt megelőző évhez képest. Ezek közül a mobilalkalmazást kétszer többen használták, a személyes jegyvásárlások aránya folyamatosan csökken, de az automaták használata egyre népszerűbb.

„Ez utóbbi köszönhető annak is, hogy a legutóbb megrendelt 375 új jegykiadó automata túlnyomó részét (350 darab) már kihelyezte tavaly a MÁV-START. Jelenleg már több mint félezer automata áll az utasok szolgálatában főként Budapest elővárosi hálózatán és a jelentősebb forgalmú vidéki, illetve balatoni állomásokon, megállóhelyeken” – írják.

A távolsági személyszállítás döntő többsége a MÁV- és HÉV-járatokon zajlik a Budapestet az elővárosokkal összekötő vonalakon, ahol tavaly 90 milliót is meghaladó számú jegyváltás történt. „A távolsági viszonylatok sorában a Budapest és Győr közötti áll az élen 970 ezer utassal, a főváros és Debrecen között 820 ezren, míg Budapest és Szeged között 680 ezren szálltak vonatra tavaly” – közölték.

A Balatonhoz 2022-ben hárommillióan utaztak, ezzel évtizedes rekord dőlt meg, ahogy a kerékpárjegyeket illetően is, amikből több mint egymilliót adtak el. A múlt év legforgalmasabb napja az augusztus 26-ai póttűzijátékhoz köthető, amikor is kétezer forintos jegyáron lehetett eljutni a fővárosba, a Tűzijáték-jegyüket 14 ezren váltották meg, és összesen 314 ezren használták a vasutat aznap.

Az akár 40 százalékos kedvezménnyel a szegedi, pécsi, debreceni, veszprémi és zalaegerszegi vonalakon, illetve a Göcsej IC-ken megváltható, 2021-ben bevezetett Okosjegy-lehetőséggel tavaly már 487 ezren éltek. A mai naptól pedig Békéscsaba felé is váltható ilyen kedvezményes jegy. A gyermekek tanítási szünetre érvényes, díjmentes utazását biztosító Kajla jegyet közel 123 ezren igényelték meg 2022-ben.

Mint írták, a Volánbusz 2022-ben 6,9 milliárd utaskilométer-teljesítménnyel 539 millió utast szállított a járművein, amik a helyközi utasforgalom mellett 64 település helyi utasszállítását is biztosítják. A jegyértékesítés többsége, 82 százaléka a fedélzeten történik, 8 százalék a pénztáraiknál, 3-3 százalék interneten vagy applikáción keresztül. Itt is lehet Kajla jegyet váltani, amit a nyári szünetben 14 700-an igényeltek.

