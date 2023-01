Százból egy, ha átmegy: ez a kiképzés nem embernek való

A dunakesziek szerint Buda a fasorban sincs hozzájuk képest. Ott csak egyszer volt kutyavásár, a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Gazdasági Szervek Kutyavezető-képző és Állatfelügyeleti Főosztályon (ROKK GSZ KÁF) évente, ha kell, akár harmincszor is van. A mostani mustrára tizenöt kutyát hoztak, közülük egy tucatot vissza is vittek, de ne szaladjunk ennyire előre.

Nem mese ez, gyermek

A szerencsésebb emberek általában meséken, történeteken szocializálódtak, és ez jól is van így, kár lenne ezen változtatni. Igen ám, de a mesék csalókák, mert azok szerint a medve aranyos (nem), a farkas vérengző (pláne nem), a német juhász (Kántor) a nagybetűs rendőrkutya. Na, az utóbbi tényleg igaz, de gyorsan hozzá kell tenni, nem csupán. Bizony-bizony, még a csivava is alkalmas lehet, drogkeresésnél előny is a kis méret. Azt azonban illik hozzátenni, elenyésző kivételek a kis testű rendőrkutyák. Jelenleg is szolgál egy spániel – pont a kábítószer kiszagolásában jeleskedik, de ő azon kivételek egyike, akik erősítik a szabályt.

A rendőrség fix árakkal dolgozik, minden olyan kutya, aki átmegy a rostán, több százezer forintba kerül. Persze mire a teljes kiképzés véget ér, ennek a sokszorosát fogja érni a derék négylábú.

Ha bekerül. Nagy a tét, a legkisebb baki is végleges eltanácsolást jelent. Hajdu Tamás rendőr törzszászlós szerint két dolog miatt nincs lehetőség arra, hogy „lágyszívűsködjenek”. A kutyakiképzőnek meggyőződése, hogy minden kutyánál meg lehet változtatni az apróbb rossz beidegződéseket, csak éppen a rendőrkutya-kiképzés nem erről szól. Az itt kiválasztott négylábúak nem hobbikutyák, akik persze jó kezekben teljes értékű családtagok. A rendőrkutyák esetében nincs idő javítgatni, mert ezzel a kiképzésből vesznek el nagyon értékes időt. Másrészt pedig a tapasztalat az, ahol az idegrendszer valahol sérült, ott később más hasonló problémák is előjöhetnek. A szolgálati kutyák pedig a legjobb idegrendszerűek közül is a legtökéletesebbek. Ilyen egyszerű ez.

Komoly üzletág

Amíg várakozunk a felhozatalra, Hajdu Tamás elmondja, egyre komolyabb üzletág az, hogy a tenyésztők a világ különböző rendőrségeinek kínálják eladásra a kutyáikat. Viszonylag ritka mostanában a civilek jelenléte a vásárokon, bár pár perc múlva kettővel is sikerül összefutnunk.

Magyarországon 1964-ben hozták létre az egységes rendőr-határőr kutyakiképző iskolát, ami lehetővé tette a ROKK GSZ KÁF jogelődjének, hogy az 1970-es évek elejére a magyar fegyveres szervek központi kutyavezető-képző és kutyakiképző bázisává alakuljon.

2015. július 1-től a ROKK GSZ KÁF a ROKK szervezetében működik tovább, a kutyavezetők és a szolgálati kutyák képzésére, a szolgálati állatokkal kapcsolatos szakterület felügyeletére és a szakirányítására vonatkozó feladatokat látja el.

A ROKK GSZ KÁF alapfeladatai közé tartozik a szolgálati kutyák és a kutyavezetők kiképzése, továbbképzése, valamint éves alkalmassági és minősítő teljesítménybírálata, illetve a szolgálati állatok felügyelete és szakirányítása.

A világ rendőrkutyáinak nyolcvan százaléka Magyarországról kerül ki. Emellett pedig jelesre vizsgáznak a világ előtt a Dunakeszin képzett kutyák – a legnagyobb elismerés, hogy több külföldi országnak képeznek itt alkalmanként rendőrkutyákat.

Ha valaki azt hiszi, hogy csillogó-villogó, patikatiszta, a jövő űrtechnológiájával felszerelt létesítmények között dolgoznak a kiképzők a kutyákkal, akkor az téved. Ez az ideális állapot egy kicsit még odébb van. Lehet azzal árnyalni, hogy azok a helyszínek, ahol a kutyák majd dolgozni fognak a képzés után, helyenként hasonló jellegűek, de azért lehetne költeni a korszerűsítésre, szépítésre.

Eligazítás következik, a mustrára szánt ebek a bokszokban várják a jelenést, először az adminisztráció következik. A törzszászlós addig elmondja, 12 hónapos kort betöltött, nagyon erős ösztönű kutyákat várnak. Kicsit Spártához hasonlította a szolgálati kutyának szánt eb nevelését és kiválasztását. Egy rendőrkutya nem hibázhat, nem inoghat meg, gondolkodás nélkül kell végrehajtania az alapvető feladatokat.

Amelyik négylábú a nap végén bent marad a rendszerben, azt először 25 napig megfigyelik. Ebben a korban már látszik a kutya jelleme, előjönnek azok az apró jelek, amelyek valamilyen idegrendszeri problémára utalhatnak.

A kutya életében ez az első hatalmas törés, ami megviseli azt az állatot is, aki nagyon hamar képes alkalmazkodni. Maga a képzés három-hat hónapig tart. Bármilyen defekt előjön ez idő alatt, elköszönnek a kutyától. Viszonylag hamar azzal dolgozik a kutya a képzés során, akivel később a szolgálatban is együtt lesz. Ha úgy látják a kiképzők, hogy a kutya hibázik, a megfelelő felülvizsgálati protokollt követően el is köszönhetnek tőle. A kiképzést követően évente két hét kötelező továbbképzésen kell részt venniük a kutyás rendőröknek kutyáikkal, ennek során a minősítő vizsga kötelező. Ha valami ezen nem stimmel, jön a rövid búcsú. Keményen hangzik – jegyezzük meg.

Az is

– vágja rá rögtön Hajdu Tamás, aki hozzáteszi, civilben állatvédőként természetesen egy kicsit másként foglalkozik az állatokkal, de a munkát és a magánéletet nem lehet összemosni, a kettő borotvaélesen válik el egymástól.

Egy picit a másik oldalát is megvillantja Hajdu Tamás. Meséli, amikor a két kutyájával iskolákba jár előadásokat tartani a felelős állattartással kapcsolatban, akkor egy bevált poénnal kezd. Bemutatja a robbanóanyag-kereső kutyáját, Jacket, illetve a miniatűr bullterrier kutyáját, Danielst.

Ilyenkor figyelem a hátsó sorban ülő szülőket. Aki elmosolyodik, arról tudom, szereti a minőségi italokat

– mondja a törzszászlós mosolyogva.

Nagyon szűk csapat dolgozik a dunakeszi bázison, 11 rendőr foglalkozik a képzéssel.

A feladat sokrétű. Hajdu Tamás felsorolja, milyen célokra képzik a kutyákat: járőr, általános rendőr, nyomkövető, kábítószer-kereső, robbanóanyag-, személykereső, holttest- és holttestrészkereső, szagazonosító.

Egyre nagyobb igény van a pénzkereső és az adathordozó-kereső kutyákra is. Miután az Európai Unió területére kívülről készpénzben maximum tízezer euró hozható be, ezért kezdenek a reptereken megjelenni azok a kutyák, akik kiszagolják, ha valakinél több van. Ne mondja senki ezek után, hogy nem szóltunk időben.

Jönnek a szűrők, fogynak a kutyák

Az adminisztráció során ellenőrzik a személyi adatokat, a kutya oltási könyvét. Ekkor már egy avatási nevet kap a kutya, az első betű az adott évet jellemzi. Jelenleg J év van (nem kérdezünk, nem vitatkozunk, elfogadjuk), ezért például Luna rögtön a Jana nevet kapja. Volt olyan, amikor az egyik kutyát Üvegtigrisnek nevezték el. Ez azonban csak a nyilvántartáshoz kell, a hívónevet a kutyavezetőtől fogja kapni a kutya, tehát ha Luna megfelel, akkor munka közben Luna is marad. A kiképzett kutya az avatási név mellé a későbbiekben kap egy úgynevezett avatási számot, merthogy a szolgálatba bekerülő négylábúak vagyontárgynak számítanak, méghozzá milliós értékűnek. Munkába állás előtt tartós használatba vételi megállapodást vagy adásvételi szerződést kötnek az eladóval, és csak ezután kezdődhet a tényleges szolgálat.

Az első szűrő a chipek ellenőrzése. Mao érkezik. Gyönyörű malinois, de ahogy jön, úgy megy.

Dezertált a chip, nem találják

– mondja a tenyésztője, aki hat kutyával érkezett. A többiben megtalálta az állatorvos a leolvasójával, amit keresett.

Német juhászok és malinois-k, illetve a kettő keverékei között vagyunk. Járőrkutyákat és nyomkövetőket keresnek, ez a két fajta ideális ezekre a feladatokra. Az első teszt után jönnek az egyre keményebb feladatok. Elsétálunk az első helyszínre. Van idő közben elmélkedni, mert a terület 20 hektáron terül el, van hova gyalogolni. Ötösével érkeznek a kutyák. Tágas félkörbe állnak, a pórázt a felvezetők lazára engedik. A vizsgabizottság három tagból áll, csak azok a kutyák mehetnek tovább, akikre mindhárman rábólintanak. Jöhet a lövéspróba. Amelyik kutya közömbös, vagy keresi a hang forrását (szabadtéren vagyunk, ide-oda csapódnak a hangok), az megfelelt. Aki nyugtalan lesz, félelmet mutat, lelapul, elkezd a gazdájára ugrálni, indulhat haza. Itt Mao után újabb három kutya akad fenn az egyre kisebb lyukú rostán.

A második feladat: egy ismeretlen épületben kell a kutyának a felvezetővel a folyosón mozogni. Az épületben sok az ismeretlen ember, folyamatosan bombázzák a kutyák szaglóhámját a korábban nem érzett szagingerek. A lépcsőmászás sem megszokott feladat a legtöbb kutyának. Amelyikük megtorpan, nem mer fel- vagy lemenni a lépcsőn, megmakacsolja magát, szintén kiesik.

Kint várakozás közben szóba elegyedünk Dömötör Andrással, aki Baluval érkezett. Nem a mackóval A dzsungel könyvéből, hanem egy kétéves német juhász kannal, akiben kétségtelenül van valami macis. A kutya a Bakonyban tengeti mindennapjait. András a kutyát egy idős házaspártól vette át, akik nyolcvanhoz közeledve úgy gondolták, tudnak bánni egy német juhásszal. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna. A kutya megérezte a gyenge kezet, és átvette a hatalmat. A házaspár már el akarta altatni a kutyát. Balunak ez élete nagy esélye. Andrásnál megváltozott, nagy harcok után (egy konkrét, dühből indított harapás is befigyelt) elfogadta, hogy ebben a csapatban nem ő a falkavezér. Mosolyogva megy be András, kifelé kicsit szelídül a jókedv. Rendőrkutyának nem lesz alkalmas, de a bizottság vezetője elmondta, beajánlja Balut a honvédségnek őrkutyának. András ennek is örül, annak idején maga is kutyás határőr volt.

Hármas sikertörténet

Az épület után egy rámpás feladat következett, ami nem tűnt nehéznek, nem nagy a magasság, a kutyák többsége azonban ezt másként éli meg. Van bizonytalan négylábú, de olyan is akad, akit a felvezetőjének úgy kell visszafogni.

Megy tovább a pörgés. A kutyának a kedvenc apportját kell megtalálni és visszahozni. Van, hogy egyszerűen csak az eldobott labdát kell a földön megkeresni, de néha a fára rejtik el ágak közé, elérhető magasságban.

Luna gazdája és annak kollégája több mint kétszáz kilométerről érkeztek. Szakértő szemmel nézik a vizsgázókat. Az egyik kutyánál megjegyzik, a kiképzés során nem fektettek elég figyelmet arra, hogy az állat felfelé is dolgozzon, mert a derék eb érzi ugyan a szagot, de a földön keresi a labdát.

Luna is sikerrel teljesíti a feladatot. Őt a TEK-től hozta el mostani gazdája, aki maga is kutyavezető. A malinois nem volt képes csapatban dolgozni, emberekkel bizalmatlan, ezért ott nem kerülhetett bele a csapatba, pedig nagyon jó alapanyag. A gazdája fél éve foglalkozik a kutyával, nagy reményeket fűz hozzá.

Fogynak a feladatok, ezzel együtt a még bent maradó versenyzők is. A nap végére hárman maradtak. Luna járőrkutya-, Gusztáv őrkutya-, Nawa pedig kábitószerkeresőkutya-alapanyag.

Jöhet az újabb kutyavásár.

