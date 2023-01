Függőágyban utazott egy ember a 4-6-os villamosok vonalán

A vonalon gyakran előfordulnak furcsa dolgok, de arra még talán nem volt példa, hogy valaki függőágyban utazott volna. Most már ez is megvolt, mint az a mostani hétvégén feltöltött TikTok-felvételen is látható:

Nem ez volt az egyetlen furcsaság az esti járaton, ugyanis egy másik utas egy zsák krumplival a vállán őgyelgett a közelben.

Mindemellett hétfőn sem maradtunk unalmas események nélkül a fővárosban: délután Angyalföldön vonultak ki egy balhéhoz a rendőrök.