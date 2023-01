Sorra nyitnak a magyar sípályák

A mecseki és mátrai sípályák mellett kinyit az eplényi síközpont is. A hatóságok arra kérik a látogatókat, hogy legyenek körültekintők, utazáshoz pedig használják a tömegközlekedési eszközöket.

Újra megnyitják az eplényi síközpontot hétfőn – közölte a Síaréna Vibe Park a közösségi oldalán vasárnap este.

A tájékoztatás szerint a síelni és snowboardozni vágyók az A1-es nagypályát, az A7-es pálya felső szakaszát és a Q3-as pályát használhatják. Emellett hétfőtől működik a négyüléses sílift, a T1-es tanpálya és a hozzá tartozó felvonó, valamint több más szolgáltatás.

A bejegyzésben azt írták: folyamatosan, egész éjjel hóágyúzással növelik a hóvastagságot, és terveik szerint hétfő délutánra teljes hosszában megnyithatják az A7-es pályát is a kétüléses sílifttel.

Az eplényi síközpont az idei szezonban december 14-én nyitotta meg kapuit, azonban a kedvezőtlen időjárás miatt január 4-én átmenetileg bezárt – írta az MTI.

Sorra nyitnak a pályák

Bár nemrég arról szóltak a hírek, hogy a jelenlegi szezon nem alakul jól a sípályákon, január végére egyre több síközpont nyitotta meg kapuit a sport szerelmesei előtt.

Idén először január 20-án kukkantott be a Mecsekbe a hó, aminek következtében meg is teltek a pályák. Kékestetőn pedig szombaton alakult ki forgalmi torlódás a téli időjárás miatt. A Magyar Közút Zrt. viszont már pénteken figyelmeztetett: jelentős turistaforgalomra kell számítani a Felső-Mátrában szombaton, mert a Téli Mátra teljesítménytúra mellett kinyitott a mátraszentistváni sípark is.

A balesetek elkerülése érdekében a védelmi bizottság társszervei arra kérték az idelátogatókat, legyenek körültekintők, utazásukhoz pedig vegyék igénybe a tömegközlekedési eszközöket.

(Borítókép: Síelők Eplényben 2022. december 14-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)