Rossz hírt kaptak a dohányosok, szerdától jön a drágulás

Nagyot emelkedik szerdától a dohányt nem tartalmazó termékek adóterhe, február 1-jétől ugyanis ezek is a jövedéki adó hatálya alá esnek.

Azoknak a hevítőrudaknak az esetében, amelyek nem tartalmaznak dohányt, szálanként 35 forint jövedéki adót kell fizetni, ami egy húszszálas dobozzal számolva 700 forintot jelent. Ennyivel kerülhetnek többe szerdától a hevített dohánytermékek – írja a Világgazdaság.

A jogszabály értelmezése félreértésre adhat okot, azonban az Index úgy tudja, a hevített dohánytermékek eddig is a jövedéki adó törvényének hatálya alá tartoztak, és eddig is 35 forint per szál volt az adóteher rajtuk – ez most sem változik.

A változás kizárólag a dohányt nem tartalmazó hevítőrudakat érinti. Ezeken valóban nem volt jövedéki adó eddig.

A jövedéki adó és a dohányzás kapcsolatában az Európai Unió egyébként kettős minimumértéket határoz meg: legalább 90 eurónak kell lennie, és el kell érnie az eladási ár 60 százalékát.

(Borítókép: Róka László / MTI)