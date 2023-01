Navracsics Tibor szerint Orbán támogatja a miniszteri összeférhetetlenség kimondását

A kormány már a héten tárgyalhatja az úgynevezett Erasmus-előterjesztést, Navracsics Tibor az ügyben Orbán Viktorral is egyeztetett. A területfejlesztési miniszter szerint a miniszterelnök abszolút támogatja az összeférhetetlenség kimondását.

Az előkészítés zajlik, először bevisszük a javaslatokat a kormány elé, aztán egyeztetünk a bizottsággal – mondta az Erasmus-tárgyalások állásáról Navracsics Tibor az ATV-nek a Századvég Alapítvány Kihívások és értékek – Az Európa Projekt-kutatás eredményei 2022-ben című konferencián. A területfejlesztési és EU-forrásokért felelős miniszter azt is elárulta, hogy az előterjesztésben szerepel az is, hogy a miniszterek nem lehetnek kuratóriumi tagok.

Arra a kérdésre, hogy államtitkárok és polgármesterek lehetnek-e kuratóriumi tagok, Navracsics Tibor azt válaszolta: erről még egyeztetni kell az Európai Bizottsággal, mivel

a tárgyalások alkalmával a Bizottság nem fogalmazta meg pontosan, hogy milyen körre gondolnak, de szerinte a miniszteri szint tűnik egyértelműnek.

Kormányülésen fogják megvitatni, hogy hány év lesz az időkorlát a kuratóriumi tagok esetében, valamint azt is, hogy egy kuratóriumi tag újraválasztható legyen-e. Navracsics Tibor saját állítása szerint az utóbbi mellett foglal állást, de erről is egyeztet még a bizottsággal.

A lap érdeklődésére a miniszter azt is elmondta, hogy a kormány már akár ezen a héten, de elképzelhető, hogy csak a jövő héten dönt a kérdésben. Hozzátette, hogy módosítaniuk kell majd a közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvényt, amit márciusban tárgyal meg az Országgyűlés.

Márciusban a magunk részéről el tudjuk végezni a feladatot, aztán a bizottságtól függ, hogy mikor igazolja vissza

– fogalmazott Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy az ügyben már Orbán Viktorral is egyeztetett, aki abszolút támogatja a miniszteri összeférhetetlenség kimondását az egyetemi alapítványi kuratóriumokban.

Erasmus-botrány

Mint megírtuk, az Európai Bizottság még december végén több alapítványi fenntartású, valamint közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működő magyar felsőoktatási intézménnyel közölte, kizárná azokat az Erasmus+-programokból. Később kiderült, hogy ez 21 magyar alapítványi intézményt, köztük a Corvinust és a Semmelweis Egyetemet is érinti. A bizottság többek között azt kifogásolja, hogy az alapítványi egyetemekre nem vonatkoznak az uniós közbeszerzési szabályok. Azt is nehezményezik, hogy az érintett egyetemek kuratóriumaiban kormánypárti politikusok is helyet kaptak, ami szerintük a korrupció fokozott kockázatával jár, hiszen a közalapítványok sok állami pénzt kapnak.

A kormány elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartotta, ami a bizottság részéről történt, mivel szerintük hosszan lehetne sorolni az egyetemeket, ahol Nyugat-Európában politikusok ülnek a kuratóriumokban. Erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt a január 12-i Kormányinfón.

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy amikor megállapodtak, ennek megfelelően módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, a kodifikált szöveget is egyeztették, sőt még szigorúbb szabályok elfogadására is nyitottak lettek volna, de ilyen igény nem érkezett. Majd elárulta, hogy amennyiben nem sikerül megegyezni a bizottsággal, a magyar kormány pert indít.

Amikor Szijjártó Pétert kérdezték az Erasmus-ügyről, a külgazdasági és külügyminiszter hungarófóbiát és brutális kettős mércét emlegetett. A tárcavezető elmondta, ha nem sikerül tisztázni ezt a helyzetet, akkor a magyar költségvetésből fogják fedezni a magyar diákok ösztöndíjait.

Fordulat az ügyben

Navracsics Tibor ezt követően Brüsszelben sikeresen tárgyalt az Erasmus- és a Horizont-források ügyében Mariya Gabriel és Johannes Hahn uniós biztossal. A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter már a találkozó első öt percében nyilvánvalóvá vált, hogy zökkenőmentes az együttműködés, nincs tehát akadálya annak sem az Erasmus+-, sem pedig a Horizont Európa program esetében, hogy továbbra is részt vehessenek az alapítványi fenntartású egyetemek hallgatói, illetve kutatói.

Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azonban úgy érzi, hogy a bizottság szándékosan politikai kárt akar okozni Magyarországnak, és szerinte jogi lépéseket kell tenni, ha ez a helyzet nem oldódik meg villámgyorsan.

(Borítókép: Navracsics Tibor 2022. december 13-án. Fotó: Karip Tímea / Index)