Novák Katalin elhagyja az országot, Rómába utazik

A köztársasági elnök az olasz fővárosban tárgyal kollégájával, valamint Giorgia Meloni kormányfővel is megbeszélést folytat.

Novák Katalin köztársasági elnök Rómában tárgyal olasz kollégájával, Sergio Mattarellával, megbeszélést folytat Giorgia Meloni miniszterelnökkel és találkozik a szenátus, illetve a képviselőház elnökével – közölte a Sándor-palota kedden az MTI-vel.

A magyar államfő Sergio Mattarella meghívására utazik Rómába, ahol a köztársasági elnökkel négyszemközti, illetve plenáris tárgyalást is folytat. Novák Katalin ezenkívül találkozik még

Ignazio La Russával, az olasz szenátus elnökével,

Lorenzo Fontanával, a képviselőház elnökével,

Eugenia Roccella tárca nélküli családügyi miniszterrel,

szerdán pedig Giorgia Meloni olasz kormányfővel.

A nemrégiben hivatalba lépő Giorgia Meloni és a magyar kormány szoros viszonyt ápol egymással. Az új olasz miniszterelnöknek Orbán Viktor a közösségi oldalán gratulált, ahol azt írta, „Giorgia Meloni olyan nő, aki sosem adja fel. Mától ő Olaszország miniszterelnöke. Gratulálok! Avanti Ragazzi!” De a magyar kormányfő Meloni benvándorláspolitikájával is egyetért, ezt jól jelzi az is, hogy tavaly ősszel több, bevándorlókat szállító hajót is feltartóztattak az olasz hatóságok Szicíliánál. Orbán Viktor ennek a hírnek nagyon örült, és a Politico e témában írt cikkét megosztva azt írta a Twitteren:

Na végre! Nagy köszönettel tartozunk Giorgia Meloninak és az új olasz kormánynak azért, hogy megvédik Európa határait. Köszönjük, Giorgia!

A magyar köztársasági elnök pedig 2022 decemberében részvétét fejezte ki az olasz kormányfőnek, azután, hogy egy római társasházi lakógyűlésen történt lövöldözésben elvesztette a barátnőjét.

2021 augusztusában Orbán Viktor és Novák Katalin vezetésével népes magyar delegáció vett részt a katolikus törvényhozók tizenkettedik alkalommal megrendezett éves találkozóján, ahol az akkor még családokért felelős tárca nélküli miniszter Ferenc pápával is találkozott. Novák Katalint kitüntették, munkájának eredményességétSzent Mórus Tamás-díjjal ismerték el.

