Újra belenézünk a politikusok zsebébe, de láthatunk-e mindent?

Ligeti Miklós lapunk kérdésére azzal kezdte, hogy „a Transparency International Magyarország gyakorlatilag tíz éve változatlanul és eddig sajnos eredménytelenül küzd a vagyonnyilatkozati rendszer reformjáért”.

A szervezet jogi igazgatója az elmúlt időszak változásairól kifejtette: „A kormány 2022-ben váratlanul nekilátott a reformnak, de semmit nem teljesített abból, amit mi folyamatosan javasolunk. Ehelyett az eleve működésképtelen magyarországi vagyonbevallási szabályok helyébe a még ennél is gyengébb európai parlamenti megoldást iktatta.” Tavaly olyan szabályok léptek életbe, „amelyek szerint nem kellett számot adniuk a képviselőknek és más közhatalmi tisztségviselőknek a vagyonukról, csupán a jövedelmükről, és arról is csak sávos kategóriákban.”

Év végén viszont, a jogállamisági eljárás részeként visszahozták a korábbi vagyonnyilatkozati rendszert. Ligeti Miklós úgy látja, hogy

A jogász aláhúzta: „Korábban a vagyonnyilatkozatokban a konkrét összeg feltüntetésével kellett megjelölni a nyilatkozó különféle jövedelmeit. Ezzel szemben az álreform hatására mostantól csak jövedelmi sávokat kell megadni, és a nyilatkozatot tevő nem kell számot adjon az általa használt lakóingatlanról.”

A Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a lényeg az, hogy a vagyonnyilatkozatok tartalmát nem vetik össze az adóbevallással,

így nem derül ki, ha adózott jövedelemmel nem fedezett mértékű gazdagodás jelenik meg a vagyonnyilatkozatban. És hát ott vannak a további szokásos bajok, a kézzel kitöltés, a következménynélküliség, a hozzátartozói nyilatkozatok zártsága, a feledékenység, olyan nüanszokról már nem is beszélve, hogy senki nem ellenőrzi a bevallott vagyonelemek értékét, így bárki használhatja pénzmosásra is akár a vagyonnyilatkozatát, és persze ott vannak még a gigászi magánkölcsönök, amelyek sosem keltik fel a hatóságok gyanúját, holott adott esetben még nemzetbiztonsági kockázatot is eredményezhetnek.