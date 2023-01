Kik a kormány leggazdagabb miniszterei?

Cikkünk folyamatosan frissül...

Szijjártó Péter tartozik a szüleinek

A külgazdasági és külügyminiszter továbbra is résztulajdonosa egy győri lakásnak, egy balatonedericsi zárt kertnek és üdülőnek, valamint egy családi háznak Dunakeszin.

Szijjártó Péternek értékpapírokban a korábbihoz hasonló nagyságrendű összege van, 3 millió forint. Hitelintézeti számlakövetelése 13,5 millió forintról 27,4 millió forintra hízott. A tárcavezető továbbra is 30 millió forinttal tartozik a szüleinek.

Szijjártó Péter a miniszteri és képviselői fizetés mellett a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagságánál is a négyes jövedelmi kategóriát jelölte meg, ami bruttó 1-5 millió forint közötti összeget jelent.

Varga Juditnál jelzálog és hegedű is van

Az igazságügyi miniszter továbbra is felerészben tulajdonosa egy balatonhenyei családi háznak, balatonhenyei beépítetlen területeknek, két budapesti lakásnak és egy garázsnak.

Varga Juditnak megvan a mesterhegedűje és a Yamaha pianínója is. A férjével közös jelzáloghitelek összege a legfrissebb bevallás szerint 7,8 millió forint, valamint 93 millió forint. A miniszteri fizetés mellett számolhat a Miskolci Egyetemet működtető kuratóriumi tagságért kapott összeggel is, ami bruttó 1-5 millió forint között van.

Semjén Zsoltnak nincs tartozása

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kormányalakítás utáni vagyonnyilatkozatában két II. kerületi lakás résztulajdonlásáról, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezői jogáról számolt be, ebben nem történt változás a mostani bevallásban sem.

A KDNP-s politikus készpénzállománya továbbra is 8 millió forint, hitelintézeti számlakövetelése 1,5 millió forint, tartozása nincs. A miniszter a KDNP-elnöki pozícióért nem kap fizetést.

Nagy István feltűri az ingujját

Az agrárminiszter nem csak elméletben, de a gyakorlatban is hasznosítja mezőgazdasági tudását, saját maga is őstermelő.

Birtokában találhatunk dunaremetei szántót gazdasági épülettel, somlóvásárhelyi szőlőt pincével, illetve egy mecséri tanyát legelővel. A neve alatt szerepel egy várbalogi agyaggödör is. A tárcavezetőnek van egy horgászcsónakja és egy százcsaládos méhészete is. Méhészete havi bruttó 1 - 200 000 forint közötti jövedelmet hoz az agrárminiszternek.

Nagy István vagyonnyilatkozatában szerepel egy mosonmagyaróvári családi ház és egy társasház, amelynek 50 százalékban résztulajdonosa, illetve egy fásított terület, valamint Újfehértón résztulajdonosa egy családi háznak.

Nagy Istvánnak 10 millió forintos életbiztosítása, 3 millió forint készpénze és 6 millió forint hitelintézeti számlakövetelése van. Nyugdíjpénztárban 4,1 millió forintot tárol. Miniszteri fizetésén kívül (1 - 5 millió forint) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kuratóriumi tagjaként is van havi bruttó félmillió és egymillió forint közötti jövedelme.

Varga Mihály karcsúsította a papírjait

A pénzügyminiszter idei nyilatkozatából megtudtuk, hogy állampapírban forintra 10 millió 206 ezer forintra csökkent a vagyona (ez tavalyi nyilatkozatában még 19 millió 850 ezer volt), és részvényei egy részén is túladott, a tavalyi 18 millió 740 ezer forintnyi részvény helyett már csak 8 millió 415 ezer forintnyi tőzsdei papírral rendelkezik. Tavaly még adósságoktól mentes volt a pénzügyminiszter, most viszont jelentős hitel is nyomja a vállát: 1 millió 600 ezer forintnyi tartozása van hitelintézettel szemben, és magánszemélyeknek pedig 57 millió 500 ezer forinttal tartozik.

A pénzügyminiszter 2020 óta Gyenesdiáson bérelt családi házat garázzsal, amit az idén meg is vett. Továbbra is két II. kerületi társasház és egy karcagi, 626 négyzetméteres telek résztulajdonosa, valamint Karcagon birtokol egy zártkertet is.

A havi bruttó 1-5 millió forintos miniszteri fizetés mellett a Rudolf Kálmán Óbudai Egyetemért Alapítványtól is van havi bruttó 1-5 millió forintos jövedelme.

Gulyás Gergely megtakarítása nőtt

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly május 31-én aláírt – a 2022-es országgyűlési választások után készült – vagyonnyilatkozatához képest nem változott, hogy két ingatlant tulajdonol Budapest XI. kerületében: egy 95,3 és egy 52 négyzetméteres lakást. A miniszter legutóbb egy 8,5 millió forint hitelintézeti számlakövetelést írt be, a mostani vagyonnyilatkozatában már 13 millió 459 ezer forint szerepel. Hitelintézettel szembeni tartozása nem volt, és most sincsen. A rövid életű új vagyonnyilatkozati rendszer keretében augusztus 5-ig leadott nyilatkozatába beírta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány kuratóriumi tagja. Miniszterként és országgyűlési képviselőként is a havi bruttó 1 millió és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába tartozik.

Orbán Balázsnál „eltűnt” egy ingatlan

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az országgyűlési választás után leadott vagyonnyilatkozatában azt írta, hogy öröklés útján tulajdonosa egy I. kerületi 56 négyzetméteres ingatlannak, illetve 2001 óta adásvétellel egy XI. kerületi, 104 négyzetméteres ingatlannak is. Ez utóbbi már nem található a legfrissebb vagyonnyilatkozatában. Magyar állampapírba 10 millió forintot fektetett be, továbbra is 40 millió forintos jelzáloghitele van, tartozásként ismét feltüntetett egy 2 millió 400 ezer forintos szabad felhasználású hitelkeretet. Ahogy tavaly májusban, most is beírta, hogy 10 millió forintos babaváró hitele van.

Tavaly májusi vagyonnyilatkozatába azt írta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanársegéd, de foglalkozását szünetelteti, a képviselői javadalmazásán túl ingatlan-bérbeadásból magánszemélytől havi bruttó 240 ezer forint, gazdasági társaságtól havi bruttó 200 ezer forint jövedelme származik. A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány kuratóriumi elnökeként havi bruttó 1 902 250 forintot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanácsadó Testületében a Miniszterelnökségtől havi bruttó 541 100 forintot kap. Saját cégéből eseti jelleggel van bevétele.

Mostani nyilatkozatából csak az derült ki, hogy ezekben a pozícióiban melyik jövedelmi kategóriába tartozik. Politikai igazgatóként a havi bruttó 1 millió és 5 millió forint közötti jövedelmi kategóriába tartozik.

Navracsics Tibor: új ház és 25 milliós hitel

A területfejlesztési miniszter 138 négyzetméteres Budakeszi családi házához 2022-ben egy újabb, 83 négyzetméteres családi házat vásárolt. Mindkét ingatlant felerészben tulajdonolja. Ezen kívül Rigácson van egy 1661 négyzetméteres építési telke, valamint Balatonszemesen egy 47 négyzetméteres üdülője. A miniszternek 3 millió forintos megtakarítása van, ugyanakkor egy 25 millió forintos hitele is van.

Navracsics Tibor a kormányzati munkája és az Európai Bizottságban betöltött tisztsége után kap nagyobb összeget, vagyis tisztségenként 1 és 5 millió forint közötti összeget. A miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársaként is kap juttatást, ugyanakkor nem kap díjazást az ELTE-n docensi, valamint a Pannon Egyetem kuratóriumi elnöki feladataiért.

Lázár János: a laptopos földműves

Lázár János feleségével fele-fele részben osztozik 260 négyzetméteres hódmezővásárhelyi családi házukon, valamint 13. kerületi fővárosi lakásukon. Az építésügyi miniszternek szántói, erdői és legelői vannak Mártélyon, Mindszenten és Hódmezővásárhelyen. Ezen kívül szőlője Mádon.

A miniszternek egy lízingelt és egy vásárolt Land Rover Defendere van, valamint egy MINI Cooper S Cabrioja. Lázár János 2011-ben vásárolta meg a vadászlegenda, Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét. Ezen kívül értékes műtárgyakat, festményeket és egy nagy értékű kéziratot birtokol.

Lázár Jánosnak készpénzben és bankban összesen 28 millió forintos megtakarítása van, ugyanakkor több tartozását is feltüntette vagyonnyilatkozatában: személyi kölcsön 18 millió forint, beruházási hitel 32 millió forint, lízing 7,7 millió forint, a magánszemélyekkel szembeni tartozása 55 millió forint.

Építésügyi miniszterként, országgyűlési képviselőként, kormánybiztosként és a földjei után havonta milliókat keres. A miniszter egy külföldi cég 100 százalékos tulajdonosa, valamint a Grosswiese Befektetési Zrt. csaknem 41 százalékát és a Divatcsarnok Projekt Zrt. 10 százalékát birtokolja.

Pintér Sándornak tartoznak

Pintér Sándor tulajdonosa, vagy résztulajdonosa több II. kerületi ingatlannak, valamint tulajdonosa egy siófoki háznak, és egy Szilhalmon található nyaralónak. A belügyminiszternek Szigetmonostoron is van ingatlanja, és továbbra is a birtokában van egy Wartburg.

A tárcavezető az „értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés” kategóriában hosszan sorolta az összegeket, például Prémium Magyar Állampapírban névértékén a biztosítási összeg 8,1 millió forint, OTP megtakarítási számlán tárol 500 ezer dollárt, és euróban feltüntetett értékek is vannak a vagyonnyilatkozatában.

Jelentős változás, hogy Pintér Sándor készpénzállománya a tavalyi 45 millió forintról 10 millió forintra csökkent. Beszámolt arról is, hogy „a cégeim eladásából származó, 2013-ban esedékes vételár-részletet nem egyenlítették ki, ezért az 500 000 000 forint követelésem továbbra is fennáll”. A családi, baráti kölcsönök kategóriában feltüntetett további 605 millió forintot.

Rogán Antal a fineszes innovátor

Rogán Antal jelenleg is résztulajdonosa Szakonyfalu környékén szántóknak, erdőknek és réteknek. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítása jelentősen megcsappant, a tavaly május végén lenyilatkozott 616 millió forintról 245 millióra zuhant. Az viszont nem derül ki az idei nyilatkozatból, hogy mire fordította a 371 millió forintot. Lakóingatlant is vásárolhatott az összegből, hiszen ha abban él, akkor nem kötelező azt feltüntetni a nyilatkozatban.

Magánszemélyekkel szembeni tartozása csökkent, a tavalyi 17,9 millióról 15,9 millióra. Idén találmányhasznosítási díjból is 24 millió forintot kaszált. Ez korábban több mint 400 millió forintot hozott a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének.

Országgyűlési képviselőként havi bruttó 1 és 5 millió forint között keres, illetve a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjeként is ugyanezt az összeget viheti haza.

