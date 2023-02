Novák Katalin: A tisztségek változnak, a barátság nem

A két szövetséges állam politikusa megbeszélésén négy témát érintett – közölte a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága szerdán az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az első téma az illegális migráció volt, és mindkét politikus egyetértett abban, hogy ennek gátat kell szabni.

Az olasz miniszterelnök a stockholmi EU-csúcson tervez részletes vitát kezdeményezni a kérdésben, mert meglátása szerint a másodlagos migráció fontos téma, de az Európai Unióba (EU) érkező migrációt a határon kell megállítani. Olyan intézkedésekre van szükség, amely az illegálisan érkező bevándorlók tényleges belépését megakadályozza – tette hozzá.

Novák Katalin ismertette az évek óta változatlan magyar álláspontot: az illegális bevándorlás fenyegetés Európa számára, aminek gátat kell vetni. Térségünk demográfiai és munkaerőpiaci problémáit nem a bevándorlás ösztönzésével kell orvosolni.

A hagyományos családi értékek megerősítése abban is segít, hogy a fiatalok könnyebben tudjanak családot alapítani, gyermeket nevelni. Az erős családpolitika Olaszországban és Magyarországon is elemi érdek és szándék. A harmadik kérdés a nyugat-balkáni bővítés volt. A két politikus egyetértett abban, hogy mielőbbi bővítésre van szükség, s ez nemcsak a hat csatlakozni kívánó ország érdeke, hanem az EU-é is.

A negyedik téma az uniós források kérdése volt. Az olasz miniszterelnök egy rugalmasabb, korunk kihívásainak megfelelő felhasználást kezdeményez. A magyar köztársasági elnök is egyetértett azzal, hogy azokat a forrásokat, amelyek a tagállamoknak járnak, meg kell hogy kapják, és olyan felhasználási szabályokat kell alkalmazni, amelyek az adott nemzet és az európai unió érdekeit egyaránt szolgálják.

A találkozóról a köztársasági elnök közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a tisztségek változnak, a barátság nem. Maradunk, akik vagyunk – tette hozzá Novák Katalin.