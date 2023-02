Jakab Péter vagyontalanná vált, Polt Péter Ausztriában vett lakást

A parlamenti tisztségviselők is közzétették vagyonnyilatkozatukat. A polgármesterek is megtehetik, de nem kötelezhetők rá. A Jobbik volt elnöke bevallása szerint elvesztette mindenét.

Február elsején kell közzétenniük a politikusoknak a vagyonnyilatkozatukat. Ez meg is történt, így megtudhattuk, mennyi megtakarítása van Orbán Viktor miniszterelnöknek és a minisztereknek. Az is kiderült, hogy Hadházi Ákos egy platformra került a legfőbb ügyésszel, hiszen amíg Hadházi Ákos Bécsben, Polt Péter Bad Kleinkirchheimben vett lakást.

A legfőbb ügyésznek megmaradt a korábban is bevallott teremgarázs-férőhelye, a fónyi pincéje, a lovasi hétvégi háza, a felerészben birtokolt balatonfüzesi üdülője és az ugyancsak 50 százalékban birtokolt II. kerületi lakása. Gépjárműve nincs, egyéb közlekedési eszközzel sem rendelkezik, viszont a megtakarításai közel tízmillió forintra rúgnak, ebből hétmillió forint euróban értendő.

Nagy örökség

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a Költségvetési Tanács tagja tavaly örökölt, méghozzá nem is keveset, hiszen vagyonnyilatkozatából kiderül: örökrészéből 118 millió forintot államkötvénybe fektetett, másik 100 millió forint egyéb betétben helyezkedik el, és birtokába került egy csopaki üdülőegység is. Ezenfelül 19 millió forintja van a bankszámláján, és megvan a 150 méteres családi háza is. A keresetére sem lehet lehet panasz, négy, díjazás nélküli munkája mellett a két fizetős a negyedik kategóriába tartzik, ezért egyenként egy- és ötmillió forint közötti összeget kap.

Jakab Péter ugyanezt nem mondhatja el magáról. A Jobbik volt elnöke egy teljesen üres vagyonnyilatkozatot adott be, egyedül annyi derül ki belőle, hogy a fizetése valahol egy- és ötmillió forint között van. Ezek szerint már nincs meg a miskolci lakása, megtakarításai sincsenek. Pedig májusban még felerészben tulajdonosa volt a lakásnak, volt négymilliós megtakarítása és közel 79 milliós tartozása. Mindezek mostanra mind eltűntek a jelek szerint.

Márki-Zay Péter kivár

Budapest főpolgármestere sem a kiskeresetűek táborát gyarapítja, de a feladat sem kicsi, méltányosnak tűnik a havi valamivel több mint 1,7 milliós javadalmazás. Karácsony Gergely vagyonnyilatkozata szerint egy 97 négyzetméteres második kerületi társasházi lakás felerészbeni tulajdonosa. Ugyanilyen arányban birtokol egy balatoni üdülőt, de ezenfelül alig van valamije. Semmilyen járművel nem rendelkezik. Egymilliós számlája mellett viszont van tartozása, közel 40 millió forint. Ebből valamivel több mint 30 millió visszafizetését pénzintézetek várják, 9 milliót pedig magánszemély(ek).

A főpolgármester lakás-takarékpénztárban lévő vagyona közel 2,4 millió forint.

Kerestük Márki-Zay Péter vagyonnyilatkozatát, de Hódmezővásárhely polgármestere eddigi szokásaival ellentétben az ideit még nem osztotta meg.

