Mutatjuk, hogy mit találtunk a politikusok vagyonnyilatkozataiban

A korábbi években nem volt megtakarítás feltüntetve Orbán Viktor nyilatkozataiban, újdonság, hogy most közel 14 millió forintot írt be a miniszterelnök, igaz, ehhez az összeghez is azt írta: feleségével közös számlán. Orbán Viktor ingatlanhelyzete nem változott. Novák Katalin köztársasági elnök továbbra is többszörös ingatlantulajdonos, tartozása nincs, megtakarításait azonban növelte.

Így állnak a miniszterek

Szijjártó Péter harmincmilliós tartozását nem törlesztette szülei felé, viszont hitelintézeti számlakövetelése 13,5 millió forintról 27,4 millió forintra hízott. A külgazdasági és külügyminiszter továbbra is résztulajdonosa egy győri lakásnak, egy balatonedericsi zárt kertnek és üdülőnek, valamint egy családi háznak Dunakeszin.

Varga Judit továbbra is felerészben tulajdonosa egy balatonhenyei családi háznak, balatonhenyei beépítetlen területeknek, két budapesti lakásnak és egy garázsnak. Az igazságügyi miniszternek megvan a mesterhegedűje és a Yamaha pianínója is. A férjével közös jelzáloghitelek összege a legfrissebb bevallás szerint 7,8 millió forint, valamint 93 millió forint.

Pintér Sándornak megvannak a II. kerületi ingatlanérdekeltségei, ahogy a siófoki ház és a szilhalmi nyaraló is. A belügyminiszter a Wartburgján sem adott túl. A tárcavezető készpénzállománya a tavalyi 45 millió forintról 10 millió forintra csökkent, de dollárban és euróban is van megtakarítása. Beszámolt arról is, hogy „a cégeim eladásából származó, 2013-ban esedékes vételárrészletet nem egyenlítették ki, ezért az 500 000 000 forint követelésem továbbra is fennáll”. A családi, baráti kölcsönök kategóriában feltüntetett további 605 millió forintot.

A miniszterek vagyonnyilatkozataival itt foglalkoztunk részletesen.

Erről vallottak a fideszes vezetők

Ha már a miniszterek anyagi helyzetét is górcső alá vettük, akkor nem maradhat vizsgálat nélkül a kormány többi vezető beosztású tagjának vagyoni helyzete sem.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője saját ingatlant és autót sem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában, viszont még mindig tulajdonában van Szász Endre Paragrafus című festménye.

Hollik Istvánnak, a Fidesz kommunikációs igazgatójának Kocsissal egyetemben nincs autója, viszont műtárgyai sincsenek. Ugyanakkor több mint 13 millió forint értékben vannak részvényei.

Kövér László házelnök vagyonnyilatkozatából kikerült a 143 négyzetméteres szigetszentmiklósi családi ház, viszont a Škoda Superbje maradt.

Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos a nyugdíjas éveire készül, amit arra alapozunk, hogy növelte a hosszú távú öngondoskodásra fordított összeget, a korábbi 199 ezer forint helyett most negyedévente 205 ezer forintot fordít nyugdíjcélú megtakarításra.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezető-helyettese három BMW motorral büszkélkedhet, valamit egynegyed mértékben tulajdonol egy orrkiülős motorcsónakot. Több tisztsége is van, de ezekből nem származik bevétele. Sőt, a képviselő elfelejtette feltüntetni, hogy parlamenti képviselő, ami után illetmény jár.

És az ellenzéki vezetők?

Megnéztük az ellenzéki társelnökök, elnökök és frakcióvezetők vagyoni helyzetét is. Gyurcsány Ferencnek, a DK elnökének és frakcióvezetőjének értékpapírban 461 millió forintja van, a tartozásoknál 58,9 millió forint bankhitel és 293 millió forint értékpapír-fedezetű hitel szerepel.

Gelencsér Ferencnek, a Momentum elnökének és frakcióvezetőjének nincs a nevén ingatlan, illetve nagy értékű ingóságok sem, kriptovalutával próbálkozik. Növelte megtakarítását: hitelintézeti számlakövetelése 7,2 millió forint, ami emelkedést jelent a korábbi 2,3 millióhoz képest.

Lukács László Györgynek, a Jobbik frakcióvezetőjének Karcagon vannak érdekeltségei. Az MSZP társelnökének, Kunhalmi Ágnesnek befektetési jegyei vannak.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője csökkentette a tartozását: hitelintézettel szembeni tartozása a tavaly májusi nyilatkozatban még 6,1 millió forint volt, a mostaniban már csak 5,6 millió forint szerepel. Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének és frakcióvezetőjének nincs megtakarítása, azonban több millió forint tartozása van.

(Borítókép: Index)