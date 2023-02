Kiadták a figyelmeztetést, több vármegyében is viharos szél lesz

Csütörtökön is többfelé alakulhatnak ki futó záporok, helyenként hózáporok és hódarazáporok is. A nyugatias szelet sokfelé élénk, erős lökések kísérhetik, de északon-északnyugaton és az intenzívebb gócok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között alakul.