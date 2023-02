Káosz a Roma Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén

Jelentős késéssel kezdődött, majd gyorsan véget is ért az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) rendkívüli közgyűlése. Lakatos Oszkár elnökhelyettes szerint súlyos következményei lesznek annak, hogy kénytelen volt berekeszteni az ülést – írja a Népszava.

A lap beszámolójából kiderült, hogy az ORÖ elnöke, Agócs János ezúttal sem jelent meg, távollétében az elnöki feladatokat Lakatos Oszkár általános elnökhelyettes látja el.

A rendkívüli közgyűlés elvileg szerda délelőtt 11 órakor kezdődött volna, de a Lungo Drom frakciójának tagjai még félórával később is különvonulva tanácskoztak. Lakatos Oszkár már-már bejelentette, hogy elmarad az ülés, amikor a Lungo Drom képviselői előkerültek, szövetségeseikkel viszont nem szavazták meg a napirendi pontokat. Az ellentábor kisebbségbe került, így az elnökhelyettes véget vetett a közgyűlésnek. A lapnak arról beszélt, hogy erősen kifogásolta a történteket, ugyanis előzőleg írásos megállapodást kötött a Lungo Drom frakcióvezetőjével, Csóka Jánossal a napirendi pontok megszavazásáról.

Másfél hónapig nem fogom összehívni az ORÖ-t, pusztuljon

– fakadt ki Lakatos Oszkár.

Csóka János a berekesztett ülés után azt is elismerte a lapnak, hogy megállapodást kötött Lakatos Oszkárral, de feltételekhez szabta ezt: nevezetesen, hogy a Lungo Drom frakciójának is jóvá kell hagynia, ők azonban másképp döntöttek. A kilenc napirendi pont között szerepelt az is, hogy az elnök tiszteletdíját havi bruttó 966 250 forintra, az elnökhelyettesek juttatását pedig 579 750 forintra növelik.

A Lungo Drom elutasítja az elnöki és elnökhelyettesi tiszteletdíjak emelését is, Lakatos Oszkár azonban hangsúlyozta, hogy jogszabályi kötelezettség a tiszteletdíjak emelése. A napirendi pontok elfogadása szükséges lett volna ahhoz, hogy a Belügyminisztériummal az ORÖ megállapodást kössön a parlament által jóváhagyott 2023-as költségvetés (480 millió forint) felhasználásáról.