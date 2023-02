Már csak néhány nap, és indul a veszprémi vasútállomás felújítása

Aligha vitatható, hogy Veszprém gyönyörű város. Mint ahogy azt sem, hogy a Királynék városának vasútállomása jelenleg nem méltó a város összképéhez.

A jó hír az, hogy ez már nem marad sokáig így, mert február 6-án, hétfőn megkezdődik az állomás épületének részleges felújítása annak apropóján, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címet idén Veszprém megyei jogú város nyerte el a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel együtt, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális színterének szereplőit és civil szervezeteit.

Több mint egymilliárd

A felújítás előtt tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön kora délután az állomás várójában.

Az eseményen Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta, hogy bár Veszprém Európa kulturális fővárosaként a idén teljesedik ki, de azt, hogy ide eljussanak, sok-sok ember együttműködése előzte meg.

Azt is lehet látni, hogy ez nemcsak Veszprémnek, hanem az egész országnak jelentős programsorozat

– mondta Nagy Bálint, aki hozzátette: látni lehet, hogy Veszprém és a Balaton térsége az elmúlt években is jelentős összefogással hatalmas eredményeket tudott elérni.

A jövő héttől elkezdődik az a munka, amit nemcsak a veszprémiek, hanem a városba érkezők és az onnan utazók is nagyon vártak már.

Az államtitkár elmondta, hogy az épület felújítása összesen 1,1 milliárd forintba fog kerülni, amihez a magyar kormány a hazai költségvetésből 250 millió forintot, a MÁV saját forrásból 350 millió forintot tudott hozzátenni. A fejlesztés egyik célja az esztétikum, a másik pedig az utasok komfortérzetének emelése.

Azt remélem, hogy az idei év közepére egy olyan fejlesztést adhatunk majd át, ami itt nagyon sok helyinek és nagyon sok Veszprémbe látogatónak örömére szolgál majd

– mondta Nagy Bálint.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról számolt be, hogy 16 település csatlakozott a veszprémi programokhoz. Álláspontja szerint nem szabad elmenni amellett, hogy ezt az együttműködést a kormány is nagyon fontosnak gondolta, és nagyon bőkezű támogatást nyújtott a programok lebonyolításához, de a finanszírozás mellett ott érzik a térségben jelen lévő vállalatok, vállalkozások segítségét is.

Nyilvánvaló, hogy a vasútállomás klasszikusan az a hely, ahova reményeink szerint jövőre még több látogató fog érkezni, illetve az idei esztendőben. Ezért nagyon fontos, hogy itt valami jelentős változást tudjunk elérni

– jelentette ki Veszprém polgármestere.

Mindenhonnan 2023 forint

Dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója kiemelte, a veszprémi vasútállomáson tavaly 550 ezer utas fordult meg, és abban bíznak, hogy a rendezvények keretében legalább 200 ezer vendég javarészt a fenntartható közösségi közlekedést választja majd.

A rendezvény célja, hogy mind külföldről, mind pedig belföldről minél több vendég élvezhesse a veszprémi programokat és az itteni környezetet.

Az elnök-vezérigazgató elmondta: az utazás jelentős környezetterheléssel jár, ezért nagyon fontos cél úgy Magyarország, mint az Európai Unió szempontjából, hogy ez fenntartható legyen.

A legfenntarthatóbb utazási eszköz és utazási módja pedig a közösségi közlekedés, legyen szó vasútról, vagy legyen szó autóbuszról

– mondta dr. Pafféri Zoltán. A fenntartható turizmus és a fenntartható utazás egyik célkitűzése az Európai Unió részéről, hogy 2050-ig a kis és közepes távolságú utazásoknak több mint 50 százaléka vasúton vagy egyéb közösségi közlekedési módokon történjen.

Az elnök-vezérigazgató szerint érdemes a vasutat választani, mert kedvező az ára, kényelmes, nyílt, biztonságos és gyors. Budapestről, egészen pontosan Kelenföldről Veszprémbe 1 óra 28 perc alatt lehet elérni, mindezt úgy, hogy közben mindenki biztonságosan és kényelmesen utazik.

Az elkövetkezendő percekben a Veszprém–Balaton 2023 Zrt.-vel együttműködési megállapodást fogunk kötni, amelynek az a célja, hogy a kiemelt programok idejére kedvező eljutást biztosítsunk, és kölcsönösen segítsük egymás tevékenységét

– mondta a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Ennek keretében Veszprém–Balaton 2023 EKF jegyet válthatnak az utasok szimbolikus, 2023 forintért. Az egyedi díjtermék oda-vissza utazásra érvényes az ország bármely pontjáról a MÁV, illetve a GYSEV hálózatán is.

A megállapodást Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója és dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá.

A mostani állomás megújulása egy olyan fájó pont eltüntetését jelenti a veszprémiek, illetve az idelátogatók számára, amely évtizedek óta a város egyik negatívuma

– mondta lapunk kérdésére Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért felelős miniszter.

A miniszter szerint Európa kulturális fővárosának lenni mindenhol hatalmas rang és megtiszteltetés, amelynek illik megfelelni. A városban és környékén megrendezendő programok erre garanciát adnak, ideje, hogy az első látvány, amely a városba érkezőket fogadja, méltó legyen az eseménysorozat rangjához. Hozzátette: bízik abban, hogy a nyáron kezdődő programok elkápráztatják majd a külföldi és a belföldi látogatókat egyaránt.

