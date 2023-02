Tizenhárom év fegyházat kapott az idős nőket kifosztó férfi

Tizenhárom év fegyházbüntetést kapott egy férfi, aki két nőt is bántalmazott, hogy megszerezze értékeiket.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a férfi 2021 novemberében egy sétáló, 91 éves asszonyt ütött le, és rabolt ki a Normafánál. Az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az elkövető egy kemény tárggyal fejbe verte az idős nőt, aki az eszméletét is elvesztette. A férfi ellopta az áldozat táskáját, amiben többek közt készpénz és bankkártya is volt. A tettes a bankkártyával többször is vásárolt.

Az MTI beszámolója szerint a vétkes másnap egy 77 éves nőt is követett, beszállt vele egy társasház liftjébe, majd egy fémrúddal fejbe verte. A nő dulakodni kezdett támadójával, aki végül elmenekült. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A férfi az előkészítő ülésén elismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról.

A Fővárosi Törvényszék a többszörös visszaeső vádlottat tizenhárom év fegyházbüntetésre ítélte rablás, testi sértés és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt. Az ítélet jogerős.