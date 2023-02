Megbénulhat az ország: szakad a hó, fákat csavarhat ki a szél

Előbb a Dunántúlra, majd az északi és északkeleti tájakra is megérkezett a havazás. A Bakonyban már torlódik a forgalom a havas, latyakos utak miatt, a Magyar Közút azonban arra figyelmeztet, hogy a hétvégén nemcsak a havazás, hanem a viharos szél is megnehezítheti a közlekedést. A meteorológiai szolgálat szombatra több vármegyére is másodfokú figyelmeztetést adott ki széllökések miatt.

Mint megírtuk, péntek napközben nyugat felől egyre több helyen várható vegyes halmazállapotú csapadék. Nagyobb havazás átmenetileg az északi, északkeleti és keleti tájakon és a Bakonyban alakulhat ki, máshol eső, havas eső eshet.

Az Időkép előrejelzése szerint Nyugat felől menetrendszerűen megérkezett a melegfronti felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé hull a hó, míg nyugaton inkább eső, havas eső jellemző. A webkameráik felvételein jól látszik, hogy péntek reggelre már Ajkán és Somló-hegy környékén is nagy pelyhekben hullt a hó, de Győrben és Veszprémben is kifehéredett a táj.

Majd péntek délelőttre már Budapestre és környékére is megérkezett a havazás. A Normafánál és a Széchenyi-hegynél is szakad, de Gyömrőt és Sülysápot is ellepte a hó. Mint írják, a front kelet felé halad tovább, megmaradó hóra elsősorban a Bakonyban, valamint északon, északkeleten és a keleti határ közelében számíthatunk. A webkamerák szerint már a Bács-Kiskun vármegyei Felsőlajoson is havazik.

A havazás miatt torlódik a forgalom

A Magyar Közút eközben az intenzív havazás miatt arra figyelmeztet, hogy a gyorsforgalmi és főutak burkolata a csapadékkal érintett területeken főként vizes, de a Bakonyon átvezető főúti szakaszokon, a 8-as, a 82-es, a 83-as és a 832-es főúton már vékony rétegben havas vagy latyakos, ami jelentősen lelassítja a környék közlekedését.

Az Útinform szerint az említett szakaszokon néhány kamionnak problémát okoz az emelkedők megjárása, ez további torlódáshoz vezet. A mellékutak felszíne a Bakonyban egyre inkább havas vagy hókásás, azokon biztonsággal már csak téli gumival lehet közlekedni.

A havazással érintett vármegyékben a Magyar Közút folyamatosan végzi a megelőző síkosságmentesítési, majd a szükséges hóeltakarítási munkákat, míg az esetleges fakidőlések és ágleszakadások esetén a társhatóságokkal közösen dolgoznak majd a közútkezelő szakemberei a havariahelyzetek felszámolásán – olvasható a Magyar Közút közleményében.

Fákat csavarhat ki a viharos szél

A közútkezelő azonban nemcsak a havazás miatt, hanem a következő napokban megerősödő szél miatt is figyelmezteti a közlekedőket. Mint írják, a meteorológiai előrejelzések alapján már pénteken megerősödhet több térségben is a szél, de szombaton gyakorlatilag az egész ország területén viharos, minimum 70 kilométer per órás széllökésekre lehet számítani.

Csak akkor induljanak el az autósok a következő napokban, ha nem tudják elhalasztani utazásukat, előtte pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az előrejelzések alapján szombaton az ország szinte teljes területén minimum 70 km/h-s széllökések várhatóak, sőt Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyékben még ennél is nagyobb, 90 km/h-t is meghaladó erősségű szélre kell számítaniuk a közlekedőknek.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt napok, hetek csapadékosabb időjárása miatt a legtöbb térségben felázott a talaj, ezért a viharos szél bárhol, bármilyen nagyságú, életkorú és teljesen ép, egészséges fákat is kidönthet, ágakat szakíthat le

– tették hozzá.

A fentiek miatt a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy az autósok a következő napokban ne parkoljanak fák alá, utazásukat pedig úgy időzítsék, hogy lehetőség szerint a viharos széllökések idején ne legyenek az utakon, hiszen bárhol kidönthet egészséges, ép fákat is a szél, illetve ágleszakadások is nehezíthetik a közlekedést.

Hozzátették, hogy pénteken és szombaton nemcsak viharos szél, hanem a magasabban fekvő területeken, illetve északon, északkeleten várható újabb havazás is, ezért azokban a térségekben még inkább érdemes lesz fokozott óvatossággal közlekednie az autósoknak.

Kiadták a figyelmeztetést

Az Országos Meteorológiai Szolgálat erős széllökések veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegye területére szombatra. Veszélyjelzésükben azt írták, pénteken késő délután, illetve este az északnyugatira forduló szelet főként az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében és esetleg a középső országrészben viharos – 60-80 kilométer per órás – lökések kísérhetik.

Az északnyugati határvidék közelében, illetve a Dunántúli-középhegység, a Börzsöny magasabban fekvő részein 80 kilométer/óra körüli, esetleg afölötti lökés sem kizárt. A késő esti órákban kissé veszít erejéből a légmozgás. Hozzátették: szombaton a hajnali, reggeli óráktól kezdve ismét viharossá, erősen viharossá fokozódik az északnyugati szél. Az országban nagy területen lehet 70 kilométer per óra fölötti széllökés, míg a Dunántúlon és Borsod, illetve Szabolcs térségében általában 80-90 kilométer per órás, a Bakonyban és a Balaton térségében akár 100-110 kilométer per órás vagy afölötti lökések is várhatóak.

Az időjárási helyzetre tekintettel akár a piros színű veszélyjelzést is kiadhatják. A meteorológiai szolgálat Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala vármegye területére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki szombatra, itt a várt legerősebb széllökések sebessége meghaladhatja a 90 kilométer per órát. Az ország többi részére elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben.

(Borítókép: Autó halad a hóesésben a 61-es főúton, a Somogy megyei Kiskorpád közelében 2022. április 3-án. Fotó: Varga György / MTI)