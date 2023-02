Orbán Viktor háromnapos kormányülést hívott össze Sopronba

Orbán Viktor háromnapos stratégiai kormányülést tart a jövő héten Sopronban. A tanácskozáson az ukrajnai háborúról, a szankciók hatásáról, Magyarország energiastratégiájáról és az infláció elleni küzdelemről is szó eshet. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke elmondta azt is, hogy Orbán Viktor a jövő heti EU-csúcsra is elutazik.