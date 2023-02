Nagyon örül Kovács Gergely, hogy Orbán Viktornak végre van megtakarítása

„Nagyon jó hír, hogy Orbán Viktornak végre van megtakarítása” – mondta a Klasszis Klub vendége, Kovács Gergely, az MKKP társelnöke. Aki emellett szintén pozitív fejleménynek értékelte azt is, hogy nem ültettük át a hazai gyakorlatba teljes mértékben az uniós vagyonnyilatkozati rendszert.

Kovács Gergely megszólalt az uniós pénzekről is. Szerinte valójában nagyon szomorú, hogy ilyenek történnek. Az, ahogy a kormány és az Unió reagált a fejleményekre, nem túl szép következtetésekre vezet, hiszen, leegyszerűsítve, az EU helytelen pénzfelhasználásra vonatkozó kritikájára a kormány a vétót vetette be zsarolásként. Végezetül arra jutott az MKKP társelnöke, hogy Magyarország megkapja majd az uniós pénzeket, de kommunikáció szinten jól jön ki ebből a helyzetből majd a kormány.

Ebből is látszik, hogy ez a szervezet, az EU nem arra lett kitalálva, hogy ilyen szereplők legyenek benne, mint Magyarország

– mondta a társelnök.

Kovács Gergely úgy nyilatkozott az árstopokról az interjúban: biztos, hogy nem megfelelő termékekre lett kivetve, hiszen, ha például az euró árfolyamát fagyasztották volna be egy évvel korábban, akkor jobban járnánk.

Majd viccesen kiemelte, hogy a Kétfarkú Kutya Pártnak is szerepe van az inflációban, mert „a töménytelen mennyiségű Soros-pénz, amit a kutya párt az elmúlt években a piacra öntött, nyilván gyengítette a forintot”. Itt megemlítette a DK TV elindulását is, mert nehéz nem látni az összefüggést: „az élelmiszer-infláció akkor kezdett emelkedni, amikor a DK TV elindult”.

Jövő évi választások

Az európai parlamenti választásokról elmondta, hogy számukra az önkormányzati választás lesz a fontos, arra fókuszálnak. Az uniós parlamenti választásokat illetően még nem született döntés a pártban. Az önkormányzati választásokról annyit még elárult: fő szabály szerint önállóan fognak indulni, de elképzelhető, hogy lehetnek olyan jelöltek, akiket ők is támogatni fognak, ilyen Baranyi Krisztina a IX. kerületben.

Szerinte az nincs most könnyű helyzetben, azonban, látva a parlament összetételét, így utólag már nem bánja, hogy nem kerültek be tavaly. Kovács Gergely maga sem tudja, mit is tudnának csinálni, mit lehetne ott.

„Ez a tagság, ami van, az életben nem akar majd összefogni ezekkel a pártokkal. Részben ezért. Ugyan a többi párt vezetője nem volt olyan harsány, mint Márki-Zay Péter, de őket sem láttam, hogy kiálltak volna és azt mondták volna, hogy úgyis más szavazóik vannak, á, amit az MZP mond, mindegy...” – részletezte Kovács Gergely.

Azonban, ha például egy padfestésre elhívná őket az LMP, vagy egy virágültetésre a Párbeszéd, akkor elmennének, de ilyen még sohasem történt.